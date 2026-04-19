Svađe su normalan deo svake veze, ali kada se one pretvore u svakodnevne konflikte, tišinu ili konstantne rasprave oko sitnica, problem je dublji nego što izgleda. Terapeut Robert Taibi za „Psychology Today“ ističe da sama svađa nije problem, već skriveni razlozi koji stoje iza nje. To su:

Neravnoteža u vezi

Jedan od najčešćih uzroka konflikata je neravnoteža u partnerskom odnosu. Kada jedna osoba preuzima većinu obaveza ili ima osećaj da njen trud nije primećen, frustracije se gomilaju. Vremenom, čak i mala stvar može izazvati veliku svađu, jer pravi problem nikada nije rešen. Ključ je u otvorenom razgovoru pre nego što dođe do eskalacije.

Stare emocije koje se vraćaju

Mnoge svađe nisu o trenutnom problemu, već o starim, nerešenim ranama. Sitna primedba može da otvori staru temu i pretvori raspravu u sukob koji nema veze sa sadašnjim trenutkom. Zato je važno rešavati probleme kada nastanu, umesto da se potiskuju i ponovo pojavljuju u budućim raspravama.

Uticaj prošlih iskustava

Način na koji je neko odrastao često utiče na to kako reaguje u vezi. Ljudi koji su odrasli uz kritiku mogu svaku primedbu doživeti kao napad, dok oni koji su se osećali zapostavljeno lako ulaze u osećaj nevidljivosti. Prepoznavanje tih “okidača” može pomoći da se svađe smanje i komunikacija poboljša, ističe terapeut.

Kada emocije preuzmu kontrolu

Nagla reakcija i gubitak kontrole često prekidaju svaki pokušaj normalnog razgovora. U takvim trenucima korisno je napraviti pauzu i sačekati da se emocije smire pre nastavka razgovora.

Stalno iste svađe

Ako se parovi stalno svađaju oko istih stvari, to znači da problem nikada nije rešen. Rešenje je u konkretnim dogovorima, jasnim planovima i spremnosti da se oni zaista primene u praksi.

