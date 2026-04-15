Petunija, jedna je od najlepših sorti cveća za terase i balkone. Njene bogate, padajuće krošnje sa gustim cvetovima jarkih boja pretvaraju svaki prostor u pravi cvetni vodopad koji traje od proleća do kasne jeseni.
Proleće je idealno vreme za kupovinu sadnica petunije (drugi naziv je surfinija). Dostupna je u brojnim nijansama – ljubičastoj, beloj, crvenoj, roze i plavoj, sa ravnim, talasastim ili reckavim ivicama latica. Koju god boju da izaberete, surfinija je cvet koji privlači poglede tokom celog leta.
Kada i kako se sadi petunija?
Sa presađivanjem petunije možete početi čim temperature postanu stabilnije, najčešće početkom aprila. Ako su noći i dalje hladne, držite cveće u zatvorenom prostoru jer je osetljiva na niske temperature.
Saveti za sadnju:
· Postavite je na sunčano mesto, zaštićeno od jakog vetra.
· Koristite zemlju namenjenu za petunije.
· Na dno saksije stavite sloj drenaže (komadiće cigle ili stare saksije).
· Jednoj sadnici je potrebno oko 20 cm širine i 18 cm dubine.
· Odmah nakon presađivanja obilno je zalijte.
Petunija brzo raste i treba joj dovoljno prostora kako bi formirala raskošne, viseće krošnje.
Kako pravilno negovati petuniju?
U početnoj fazi rasta nije potrebno svakodnevno zalivanje ovog cveća. Međutim, kako biljka napreduje, posebno tokom letnjih meseci, zahteva redovno i obilno zalivanje.
· Ne čekajte da se zemlja potpuno osuši.
· Koristite vodu koja je odstajala na sobnoj temperaturi.
· Izbegavajte kvašenje latica, jer ih voda i kiša mogu oštetiti.
· Postavite saksiju na mesto zaklonjeno od direktne kiše.
Pošto petunija cveta mesecima, redovno uklanjajte uvele i oštećene cvetove. Time podstičete razvoj novih pupoljaka i produžavate period cvetanja.
