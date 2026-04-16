Većina nas nema problem sa samim čišćenjem, već sa pronalaskom motivacije da uopšte počnemo.

Srećom, postoji duga lista trikova osmišljenih da vam daju dodatni podsticaj, poput metode „samo jedna pesma“ ili svakodnevnog 10-minutnog resetovanja.

Sada se u priču uključuje i „idle cleaning“ (srp. ,,lenje čišćenje") kako bi proverio da li može postati vaša nova pouzdana navika. To je genijalan koncept koji se „kači“ na vaš postojeći zamah i istovremeno vam štedi vreme. Ovde stručnjaci objašnjavaju šta je ta metoda i kako da je iskoristite u svoju korist.

Šta je „lenje čišćenje“?

„Lenje čišćenje“ je način da maksimalno iskoristite vreme tako što obavljate sitne kućne poslove dok čekate da se nešto drugo završi. Na primer, pražnjenje mašine za sudove dok se kuva jutarnja kafa ili slaganje veša dok čekate da vas telefonski operater uključi.

Nije zamišljeno tako da stalno čistite u svakom trenutku pauze — ponekad je potrebno i da se odmorite, i to je sasvim u redu — ali ako imate energije, zašto ne biste iskoristili te trenutke. Često je to bolji način da iskoristite vreme nego, recimo, beskonačno skrolovanje po telefonu.

„Ova metoda je jedan od najodrživijih načina da održavate uredan dom jer radi sa vašom rutinom, a ne protiv nje“, kaže Anđelija Jork, profesionalna organizatorka i potpredsednica kompanije ,,Saint Louis Closet Co." za Real Simple. „Većina ljudi nema problem da razume kako da se organizuje, već da nađe vreme i energiju da to održava.“

Kada praktikovati „lenje čišćenje“

Najčešće propuštene prilike za „lenje čišćenje“ su trenuci kada već stojite i čekate.

Evo nekoliko primera koje navodi Jorkova:

Kuhinjske aktivnosti: dok čekate mikrotalasnu, rernu, aparat za kafu ili da voda provri

Rutine u kupatilu: dok se greju uređaji za kosu ili dok se tuš zagreva

Ciklusi veš mašine: dok mašina radi (posebno u završnoj fazi)

Telefoniranje: dok ste na čekanju ili slušate poziv

Zašto „lenje čišćenje“ tako dobro funkcioniše

Multitasking pristup uklanja barijeru i koristi vaš postojeći zamah. To je takođe jednostavan način da ubacite male „reset“ trenutke u dan, a upravo oni su najbolji način da dom ostane uredan. Niko ne želi višesatne sesije čišćenja; mnogo je lakše sređivati pomalo, ovde i tamo, kaže Ešli Marfi, ko-osnivačica metode ,,NEAT Method" i autorka knjige ,,The NEAT Method Organizing Recipe Book".

„Sa stanovišta formiranja navika, povezivanje dve radnje može biti korisno za obavljanje stvari“, kaže licencirana psihološkinja En Džozefson, PsyD, MSEd. „To takođe može da vam pomogne da završite zadatke do kojih inače ne biste stigli. Može doprineti da se osećamo organizovanije i stabilnije.“

Kao dodatni bonus, Marfijeva kaže da to može imati i pozitivan uticaj na mentalno zdravlje. Briga o prostoru u kojem živimo prirodno smanjuje anksioznost i stres, jer doprinosi osećaju postignuća i stvara smirenije okruženje.

Kada je bolje odmoriti se

Rizik „lenjeg čišćenja“ je da sebi nikada ne dozvolite pauzu.

„Način da to ne postane konstantan posao je da ne stavljate prevelik pritisak na to“, kaže dr Džozefsonova. „U životu svi imamo obaveze, i važno je da ih ne pretvaramo u nešto veće nego što jesu.“

Ukratko, ako vam se ne radi ništa i želite da iskoristite nekoliko minuta odmora da se isključite — to je potpuno u redu. A ako imate energije i volje da nešto uradite, slobodno iskoristite taj trenutak.

