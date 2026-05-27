Posle godina dominacije zemljanih tonova, braon nijansi i minimalističnog "clean girl" makeupa, bjuti scena u 2026. godini okreće se mnogo hrabrijim i upečatljivijim bojama. Tirkizna senka za oči, zajedno sa olovno plavim i hladnim akvamarin tonovima, postaje apsolutni hit sezone, a sve više žena upravo ove nijanse bira kao glavni detalj svog izgleda.

Nije više samo boja za festivale

Trend koji je godinama bio rezervisan za modne piste i editorijale sada se preselio u svakodnevni život. Tirkizna više nije boja koju viđamo samo leti ili na festivalima, već nijansa koja se nosi i uz dnevne kombinacije, elegantne večernje lookove, pa čak i minimalističku šminku.

Posebnu popularnost doživljavaju metalik i satenske teksture koje očima daju dubinu i svetlucavi efekat. Šminkeri i šminkerke ističu da hladne plave nijanse vizuelno osvežavaju pogled i čine oči izražajnijim, naročito kada se kombinuju sa neutralnim tenom i nežnim usnama.

Olovno plava senka postala je favorit među ljubiteljima sofisticiranijeg stila jer pruža dramatičan efekat bez previše napadnog izgleda. Za razliku od klasične crne senke, ove nijanse daju mekši i moderniji rezultat, zbog čega ih mnogi nazivaju novom generacijom smoky eye tehnike.

Tirkizna se posebno dobro slaže sa bronzanim tenom, ali šminkeri i šminkerke tvrde da može odlično pristajati gotovo svakoj boji očiju. Kod smeđih očiju dodatno naglašava toplinu pogleda, dok plavim i zelenim očima daje intenzivniji i svetliji izgled.

Beauty trendovi za 2026. sve više favorizuju boje koje donose energiju, kreativnost i dozu nostalgije za glamuroznim stilom dvehiljaditih. Upravo zbog toga mnoge žene ponovo posežu za upečatljivim senkama koje su godinama bile zapostavljene, a tirkizna se izdvojila kao nijansa koja je potpuno potisnula klasične zemljane tonove.

