Orhideje mogu cvetati svake godine ako im pružite pravilnu negu, a ključne stvari počinju već u proleće. Ove biljke su poznate po lepim cvetovima koji mogu trajati od šest do deset nedelja, ali uz dobru negu taj period može biti i duži. Na njihovo stanje utiču zalivanje, mesto gde stoje i uslovi u kojima se gaje.

Stručnjaci ističu da su orhideje nežne sobne biljke koje zahtevaju posebnu pažnju, ali da tajna uspeha leži u pravilnom okruženju.





Pravilna nega

Orezivanje

Kada cvetovi opadnu, potrebno je orezati cvetnu stabljiku kako bi se podstaklo novo cvetanje naredne sezone. Preporučuje se da se pronađe čvor ispod najnižeg cveta i da se stabljika skrati oko 2–3 cm iznad tog mesta. Ako stabljika izgleda nezdravo ili je smeđa, treba je odseći skroz do korena biljke. Za početnike se posebno preporučuje Phalaenopsis (tzv. leptir orhideja).

Prihrana

Orhideje treba prihranjivati i dok cvetaju i tokom mirovanja. Tako obnavljaju hranljive materije i lakše ponovo procvetaju. Važno je koristiti đubrivo namenjeno sobnim biljkama ili specijalno za orhideje.

Okruženje

U prirodi, orhideje rastu na drveću ili stenama, a ne u zemlji. Zato ih treba saditi u posebnu podlogu na bazi kore, koja omogućava dobru drenažu i provetravanje korena.

Takođe, vole visoku vlažnost vazduha jer većinu vlage upijaju iz okoline. Preporučuje se svakodnevno orošavanje listova i vazdušnog korenja ili držanje biljke pored posude sa vlažnim kamenčićima. Najbolje uspevaju u prostorijama sa većom vlagom.

Zalivanje

Najlakši način da procenite da li treba zaliti orhideju jeste da pogledate koren, pa ako je braon, biljci treba voda, a ako je zelen, nije potrebno zalivanje.

Važno je ne preterivati sa vodom, jer su orhideje osetljive i lako dolazi do truljenja korena, piše britanski Ekspres.