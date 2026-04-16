Iako je ceo svet navijao za ljubav Dženifer Lopez i Bena Afleka, čini se da je pevačica sada sreću pronašla u zagrljaju drugog muškarca.

Strani mediji sve češće pišu da je nakon razvoda od Afleka Dženifer ponovo zaljubljena. Navodno je reč o britanskom glumcu Brettu Goldstinu, kojeg publika najbolje poznaje po ulozi Roja u seriji Ted Lasso. Njih dvoje su zajedno radili na romantičnoj komediji Office Romance, gde su se, kako se spekuliše, i zbližili.

Priča se da su na snimanju provodili svaki slobodan trenutak zajedno, a druženje su nastavili i van seta. Zbog toga se već neko vreme nagađa da među njima postoji nešto više od prijateljstva, i samo je pitanje trenutka kada će ih paparaci uslikati zajedno.

Podsetimo, Dženifer je pre nekoliko godina delovalo da je konačno pronašla svoju bajku kada se udala za Bena Afleka, s kojim je bila u vezi još početkom 2000-ih. Ipak, njihova ljubav tada nije izdržala pritisak medija, a ni drugi pokušaj nije imao srećan kraj.

O privatnom životu Bretta Goldstina zna se znatno manje nego o njenom, ali poslednja poznata veza bila mu je sa glumicom Bet Rajlans, s kojom je raskinuo pre nekoliko godina. Zanimljivo je da je Dženifer ranije javno pohvalila Goldstina, rekavši da se odlično ljubi i čak ga nazvala jednim od svojih omiljenih partnera na ekranu.

Film Office Romance, u kojem njih dvoje glume zaljubljeni par, uskoro stiže i na Netfliks. U njemu igraju likove koji se neočekivano zaljubljuju i pokušavaju da usklade ljubav sa komplikovanim životnim okolnostima – što mnogi sada vide kao zanimljivu paralelu sa njihovim stvarnim odnosom.