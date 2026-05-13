Ako vaša orhideja mesecima stoji bez ijednog cveta, niste jedini. Posle zime mnoge orhideje jednostavno „uspavaju“ rast i deluje kao da više nikada neće procvetati. Ipak, upravo maj je pravo vreme da biljku ponovo pokrenete – i to uz veoma jednostavan trik.

Zašto orhideje često prestanu da cvetaju

Najpopularnije falenopsis orhideje tokom zime usporavaju rast zbog manjka svetlosti, nižih temperatura i ređeg zalivanja. Biljka tada ulazi u fazu mirovanja.

Kada dođe proleće, potrebno joj je malo „podsećanja“ da je vreme za novu sezonu rasta i cvetanja. Ako taj signal ne dobije, može ostati bez cvetova još mesecima.

Maj je ključan mesec za orhideje

U maju ima više svetlosti, dani su duži, a temperature prijatnije. To su idealni uslovi da orhideja ponovo ojača i počne da stvara nove pupoljke.

Međutim, mnogi nastavljaju da je neguju isto kao tokom zime – i tu prave najveću grešku.

Trik koji preporučuju i stručnjaci: „topli tuš“

Jedan od najpoznatijih trikova za podsticanje cvetanja jeste takozvani topli tuš.

Orhideju stavite u kadu ili lavabo i nekoliko minuta je polivajte mlakom vodom. Voda treba da ide preko listova i korena, kao da simulira tropsku kišu.

Važno je da voda ne bude vrela, već prijatno mlaka.

Zašto ovaj trik funkcioniše

Orhideje prirodno rastu u tropskim krajevima gde su navikle na tople pljuskove i vlagu. Kada biljka oseti takve uslove, dobija signal da je vreme za rast i cvetanje.

Nakon „tuširanja“ ostavite da se višak vode dobro ocedi, pa biljku vratite na svetlo mesto.

Pazite da ne preterate sa zalivanjem

Posle ovog trika najvažnije je da orhideju ne zalivate prečesto.

Najbolji način je potapanje saksije u vodu na desetak minuta, a zatim dobro ceđenje. Previše vode je i dalje glavni razlog zbog kog orhideje propadaju ili odbijaju da cvetaju.