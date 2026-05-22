Žuti listovi, uvelo korenje i osušena stabljika cveta – mnogi pomisle da je orhideji došao kraj. Ipak, ljubitelji cveća tvrde da običan šećer iz kuhinje može da pomogne oslabljenoj biljci da se oporavi i ponovo procveta.

Stručnjaci objašnjavaju da šećer sadrži glukozu i fruktozu, koje biljci daju dodatnu energiju kada je iscrpljena i kada fotosinteza više ne funkcioniše kako treba. Kod oslabljenih orhideja listovi blede, korenje slabi, a biljka ulazi u začarani krug propadanja. Upravo zato rastvor šećera može da posluži kao privremeni „energetski podsticaj“.

Kada se rastvor unese kroz korenje, biljka lakše upija vodu, ubrzavaju se metabolički procesi i orhideja postepeno počinje da se oporavlja. Važno je, međutim, znati da šećer nije čudotvorni lek, već pomoć oslabljenim biljkama.

Kako se pravi rastvor?

U litar mlake vode potrebno je dodati jednu kašičicu običnog belog šećera i dobro promešati dok se potpuno ne rastvori.

Postoje dva načina primene:

Zalivanje – rastvor sipajte direktno u saksiju kako bi natopio podlogu i prošao kroz drenažne rupice.

– rastvor sipajte direktno u saksiju kako bi natopio podlogu i prošao kroz drenažne rupice. Potapanje – saksiju stavite u posudu sa rastvorom na 20 do 30 minuta kako bi korenje upilo potrebnu vlagu.

Nakon toga višak vode treba da se ocedi, a orhideju vratite na mesto sa dosta svetlosti, ali bez direktnog sunca i promaje.

Kada se vide prvi rezultati?

Orhideje se oporavljaju sporo, pa prve promene obično postaju vidljive tek posle dve ili tri nedelje. Korenje dobija zdraviju zelenu boju, listovi postaju čvršći, a nakon mesec dana može da se pojavi i novi list.

Ako nema nikakvog napretka i korenje nastavi da tamni, savetuje se da biljku izvadite iz saksije, uklonite trule delove sterilnim makazama i preseke pospete aktivnim ugljem. Tek tada možete ponovo pokušati sa rastvorom šećera.

Greška koju mnogi prave

Najveći problem nastaje kada ljudi preteraju sa količinom šećera. Jedna kašičica na litar vode je maksimum. Jači rastvor može da izazove razvoj gljivica i bakterija u supstratu i potpuno uništi biljku.

Takođe, rastvor šećera ne bi trebalo kombinovati sa kupovnim đubrivima dok se orhideja ne oporavi.

Kada više nema spasa?

Ako biljka više nema nijedan zdrav koren i nema tačku rasta, orhideju više nije moguće spasiti. Ali ako postoji makar nekoliko čvrstih korenova i listovi još nisu potpuno otpali, šansa za oporavak i dalje postoji.