Sa dolaskom toplijih dana, muve okupiraju domaćinstva. Srećom, postoji jednostavan trik koji ih može sprečiti da uđu u kuću, i to bez korišćenja hemikalija.

Beže od mirisa jedne začinske biljke

Miris biljke koju mnogi već imaju u svojoj kuhinji ili dvorištu tera mušice. To je nana, koja se pokazala kao izuzetno efikasna prirodna zaštita od muva. Nana je pristupačna i može se kupiti po niskoj ceni, a veoma je laka za održavanje.

Možete je zasaditi direktno u bašti ili u saksijama koje ćete postaviti na prozorske daske , bilo s unutrašnje ili spoljašnje strane. Ključno je strateški rasporediti biljke na mestima gde muve najčešće ulaze – uz prozore i vrata. Tako ćete ih sprečiti da uđu u vaš dom. Pored nane, sličan efekat imaju i lavanda i neven.

Ukoliko ne želite da gajite nanu

Ako vam ideja o sadnji biljaka nije privlačna, ili se jednostavno bojite da će vam se nana previše raširiti jer brzo raste, možete primeniti sprej od ulja nane. Ovaj preparat jednako efikasno odbija muve. Potrebno je samo da ga poprskate po kući i muve će potražiti neko drugo mesto. Ili nakapajte malo eteričnog ulja nane na komade vate i rasporedite po kući.