Kada znate ovu malu tajnu, kuvanje se menja iz korena: ulje se ponaša mirno, hrana se ravnomerno prži, a šporet ostaje čist i posle pripreme obroka.

Zašto ulje uopšte prska?

Razlog je vlaga. Čak i najmanja kap vode, bilo iz hrane ili sa tiganja, u dodiru sa vrelim uljem trenutno isparava i izaziva prskanje. Upravo tu leži rešenje.

Jednostavan trik koji provereno deluje

Pre nego što stavite hranu u dobro zagrejano ulje, dodajte malo soli ili sasvim malo brašna. Ovaj sitan dodatak sprečava naglo reagovanje vlage i značajno smanjuje prskanje. Hrana se i dalje lepo prži, dobija hrskavu koricu, ali bez nereda po kuhinji, piše Krstarica.

Ako želite alternative, probajte i ovo:

Ubacite par zrna kukuruza ili mali komadić hleba u ulje - oni „pokupe“ višak vlage

Koristite tiganj sa višim ivicama ili mrežasti poklopac koji ne zadržava paru

Za blaže prženje, izaberite kokosovo ulje koje prirodno manje prska

Prženje ne mora da znači stalno čišćenje i brisanje masnoće. Uz ovaj trik, kuvanje postaje jednostavnije, brže i mnogo prijatnije. Hrana ostaje savršena, šporet uredan, a vi imate više vremena da uživate – umesto da ribate kuhinju.