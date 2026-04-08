Ako ste ikada iznenada izvadili sve iz fioke ili ormara u naletu motivacije, da biste potom bili preplavljeni haosom koji ste stvorili, već ste iskusili verziju metode „sređivanja haosa“. Razlika je u tome što ovaj pristup pretvara taj trenutak nereda u svesni, organizovani alat.

Metoda sređivanja haosa traži od vas da privremeno napravite veći nered — ali s razlogom. Potpunim pražnjenjem prostora, možete tačno videti šta posedujete, bolje proceniti stvari i ponovo organizovati prostor sa promišljenim pristupom.

Evo svih detalja o metodi sređivanja haosa i kako da primenite ovu praksu.

Šta je metoda haotičnog sređivanja?

Većina organizacionih saveta i praksi savetuje da počnete polako kako biste izbegli preopterećenje koje bi moglo da vas odvrati od završetka posla. Metoda sređivanja haosa baca taj priručnik kroz prozor.

Metoda, kojoj se pripisuje profesionalna organizatorka Kim Džouns iz kompanije ,,Lock & Key Home", funkcioniše ovako: umesto da sortirate stvari na mestu ili da donosete odluke u malim grupama, uklonite sve iz definisanog prostora i procenite sve odjednom.

„Ovo pomaže klijentima da fizički vide sve što imaju i da jasnije odluče šta da zadrže, a šta da otpuste“, objašnjava stručnjakinja za čišćenje i organizaciju Britni Lankaster za sajt Martha Stewart. „Ovo im takođe omogućava da budu više u kontroli nad situacijom.“

Osećaj kontrole je ključan. Dok je tradicionalno, postepeno sređivanje (jedna polica po jedna ili u malim koracima) efikasno, ono ponekad dopušta da nered ostane skriven na očiglednom mestu. Kada sve stavite na videlo, imate potpunu kontrolu nad prostorom, možete se suočiti sa duplikatima, neupotrebljenim predmetima i svime što više ne služi svrsi — i teže je opravdati zadržavanje stvari „za svaki slučaj“.

Za koga je ova metoda najefikasnija

Metoda sređivanja haosa može biti posebno korisna za one koji se osećaju preplavljeno neredom.

„Ovo je savršeno za osobu koja je preopterećena organizovanjem i nema pojma odakle da počne“, kaže Lankasterova, jer sama metoda počiva na jasnoj tački početka (pražnjenju prostora). Pored toga, stvara trenutak poremećaja, što olakšava prekid starih navika. Idealna je i za one koji bolje funkcionišu uz vizuelne podsticaje, žele brze i vidljive rezultate ili imaju mnogo „skrivenog“ nereda u ormarima, fiokama i prostorima za skladištenje.

Međutim, metoda sređivanja haosa nije za svakoga. „Ovo ne bi bilo efikasno za one koji teško otpuste stvari ili se stresiraju privremenim stvaranjem većeg nereda“, upozorava Lankaster. Ako vam videti sve odjednom više paralizuje nego motiviše, sporiji, postepeniji pristup može biti bolji izbor.

Kako početi sa sređivanjem haosa

Iako ideja da ispraznite ceo prostor može delovati zastrašujuće, ključ je da počnete sa manjim, unapred određenim zonama. „Počnite sa malim delovima kako bi proces bio upravljiv“, kaže Lankaster. „To olakšava da ostanete dosledni i nastavite sa sređivanjem drugih delova doma ili prostora.“

Koraci:

Počnite sa ograničenim prostorom, poput jedne fioke ili ormara. Odvojite dovoljno vremena da završite zadatak u jednom potezu. (Što je veća zona za sređivanje, to će vam trebati više vremena.) Ovo osigurava da prostor ne ostane u „polu-stanju“. Izvadite sve i postavite tako da jasno vidite, bilo na pultu, podu, stolu ili krevetu. Podelite predmete u jasne kategorije: zadržati, donirati, baciti. Pripremite torbe za donacije i kante za smeće pre nego što počnete. Što je lakše odmah ukloniti neželjene stvari, to je manja šansa da će ostati. Budite odlučni. Ako nešto niste koristili mesecima (ili godinama), verovatno ne zaslužuje mesto u vašem domu. Kada završite sa selekcijom, očistite prazan prostor. Vratite samo ono što ste odlučili da zadržite, organizujući to na način koji je intuitivan i lak za održavanje.

Kako sprečiti da haos preraste u nered

Uspeh ove metode zavisi od toga da završite ono što započnete.

„Kada počnete, obavezujte se da to završite u tom trenutku — u suprotnom možda neće biti dovršeno“, kaže Lankasterova. Jedna od najvećih zamki? „Izbacivanje svega iz svih delova kuće umesto da se radi po malim sekcijama ili zonama“, dodaje Lankasterova, što je česta greška.

Bez jasnog plana, ono što počne kao produktivan „reset“ može brzo prerasti u veći i teži nered. Da biste to izbegli, uvek odredite obim posla pre nego što počnete. Izaberite jednu specifičnu zonu i obavezujte se da je završite pre nego što pređete na sledeću. Ne želite da izgubite zamah usred procesa, zato se posvetite samo onoj oblasti koju realno možete dovršiti u raspoloživom vremenu.

Kada sve stavite na videlo, moći ćete da donesete bolje odluke o tome šta zadržati, a šta otpustiti. Ali kada je sve izneseno, ključna je doslednost: ne želite da količina „haosa“ koji ste stvorili nadmaši stvarnu količinu sređenih stvari.



