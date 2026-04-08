Žena iz Merilenda je podelila svoju priču nakon što je niz simptoma koje je prvobitno pripisivala stresu doveo do dijagnoze retkog i potencijalno ozbiljnog oboljenja.

Nikol Pis je rekla za WBAL-TV 11 News da je imala vrtoglavice, dobila na težini, imala glavobolje, „maglu u mozgu“, pa čak i da joj je koža potamnela pre nego što je konačno saznala da boluje od Kušingove bolesti.

„Imala sam vrtoglavice, ali sam tada mislila da je to zbog stresa“, rekla je Pisova.

Nakon što je potražila medicinsku pomoć, uzrok njenih simptoma ostao je nejasan. Tek tokom posete endokrinologu 2025. godine razmatrano je dodatno testiranje. Iako su rezultati krvi inicijalno delovali normalno, Pisova je rekla da „nije znala odakle mogu da potiču“, napominjući da tada nije urađen hipofizni panel.

Kada je test konačno obavljen, pokazao je povišene nivoe kortizola i adrenokortikotropnog hormona (ACTH), što je ukazivalo na Kušingovu bolest. Snimci su kasnije potvrdili prisustvo benignog tumora.

Kušingov sindrom

Prema podacima Cleveland Clinic, Kušingov sindrom je retko hormonsko oboljenje koje nastaje usled prekomernog nivoa kortizola u organizmu. Iako kortizol igra ključnu ulogu u regulisanju mnogih telesnih funkcija, njegovo prekomerno prisustvo može izazvati simptome poput povećanja telesne težine, umora, promena raspoloženja i promena na koži.

Ovo stanje može nastati zbog dugotrajne upotrebe određenih lekova ili zbog tumora na hipofizi ili nadbubrežnim žlezdama. U mnogim slučajevima uzrok je tumor hipofize koji dovodi do povećane proizvodnje ACTH hormona.

The Endocrine Society navodi da je Kušingova bolest retka, pogađa otprilike 10 do 15 ljudi na milion godišnje, i češće se javlja kod žena, posebno onih između 20 i 50 godina.

Ako se ne leči, stanje može ugroziti život. Stručnjaci ističu da prekomerni kortizol može povećati rizik od infekcija, krvnih ugrušaka, visokog krvnog pritiska, dijabetesa i drugih ozbiljnih komplikacija. Ipak, uz adekvatno lečenje — koje može uključivati operaciju, lekove ili prilagođavanje upotrebe steroida — mnogi pacijenti uspevaju da kontrolišu simptome i održe normalnu očekivanu životnu dob.

Lečenje i oporavak

Pis je prošla kroz lečenje, ali je rekla da je oporavak bio jedan od najizazovnijih delova njenog puta.

„Operacija čak nije ni najteži deo“, rekla je za WBAL-TV 11 News. „Oporavak je najteži jer ljudi prolaze kroz toliko toga. Bio je to pravi tobogan sa usponima i padovima.“

Opisala je promenljive nivoe energije, dodajući da „ponekad imate toliko energije da mislite da možete da uradite 1.000 stvari, a ponekad je energija toliko niska da ne možete ni da ustanete iz kreveta.“

Pisova trenutno prima hormonsku terapiju, ali je rekla da i dalje radi na pronalaženju prave ravnoteže sa lekovima dok se nosi sa preostalim simptomima poput glavobolja, magle u mozgu i kognitivnih kašnjenja.

Nada se da će deljenjem svog iskustva drugi biti ohrabreni da slušaju svoje telo i potraže odgovore.

„Ne ignorišite ni najmanji znak da nešto nije u redu“, rekla je Pisova. „Verujte svom telu. Znamo svoje telo, znamo kada nešto nije u redu.“

