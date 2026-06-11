Kako temperature rastu, mnogi se tokom noći znoje znatno više nego tokom zime, a veliki deo te vlage završava upravo u dušeku. Stručnjaci upozoravaju da to može dovesti do razvoja bakterija, neprijatnih mirisa i bržeg propadanja dušeka.

Prema podacima stručnjaka iz kompanije Mattress Online, ljudi se leti tokom sna znoje čak 76,9 odsto više nego zimi. Prosečna osoba za jednu toplu letnju noć izgubi i do pola litra tečnosti znojenjem, zbog čega je održavanje kreveta čistim važnije nego što mnogi misle.

Zbog toga stručnjaci preporučuju jednostavan trik koji ne zahteva skupa sredstva - običnu sodu bikarbonu.

Dovoljno je da malu količinu sode bikarbone pospete po površini dušeka. Ona pomaže da upije višak vlage i neutrališe neprijatne mirise. Nakon toga potrebno je ostaviti je da deluje najmanje sat vremena, a idealno i duže, pa zatim temeljno usisati dušek.

Zašto soda bikarbona pomaže?

Ljudski znoj je blago kiseo, dok je soda bikarbona alkalna. Upravo zbog toga može da neutrališe mirise koji se vremenom zadržavaju u vlaknima dušeka.

Osim toga, soda upija vlagu koja se nakuplja tokom toplih noći. Vlaga i toplota stvaraju idealne uslove za razvoj bakterija i grinja, pa redovno osvežavanje dušeka može doprineti boljoj higijeni spavaće sobe.

Ne zaboravite ni posteljinu

Uz trik sa sodom bikarbonom, preporučuje se i redovno pranje jastuka, čaršava i prekrivača na višim temperaturama kako bi se uklonile bakterije i grinje.

Kada skinete posteljinu, dobro usisajte dušek, posebno šavove, uglove i pregibe gde se najčešće skupljaju prašina i nečistoće.

Ako na dušeku postoje fleke, dovoljno je da ih očistite blagim deterdžentom i toplom vodom. Važno je da ga ne natopite previše i da ga dobro provetrite pre vraćanja posteljine.

Ako imate dušek koji može da se okreće, stručnjaci savetuju da postupak ponovite i sa druge strane kako bi čišćenje bilo potpuno.

Jednostavna kutija sode bikarbone, koju većina već ima u kuhinji, tako može postati jedan od najjeftinijih saveznika za svežiji i čistiji krevet tokom vrelih letnjih dana.