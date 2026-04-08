Ovan

Četvrtak vam donosi potrebu da ubrzate tempo i završite ono što ste započeli. Možete biti veoma fokusirani ali i nestrpljivi ako stvari ne idu kako ste zamislili. Važno je da zadržite strpljenje jer rezultati dolaze kroz postepen rad. Dan je dobar za inicijativu ali i za kontrolu impulsa.

Bik

Danas vam je važno da ostanete u svom ritmu i da ne dozvolite da vas tuđa energija izbaci iz ravnoteže. Možda ćete imati potrebu da se povučete i posvetite stvarima koje vas smiruju. Četvrtak je dobar za brigu o sebi ali i za rešavanje praktičnih pitanja.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati više razgovora ili susreta nego inače. Neka informacija koju dobijete može vam biti korisna za naredni period. Važno je da pažljivo slušate i da ne donosite zaključke pre nego što sagledate celu sliku.

Rak

Emotivna energija je pojačana i možete se više baviti odnosima i osećanjima. Možda ćete želeti da provedete vreme sa bliskim ljudima ili da rešite neku situaciju koja vas opterećuje. Iskren pristup donosi olakšanje.

Lav

Danas imate priliku da se istaknete i pokažete svoje kvalitete. Ljudi mogu reagovati na vašu energiju i podržati vaše ideje. Četvrtak vam donosi samopouzdanje ali je važno da ostanete otvoreni za saradnju.

Devica

Fokusirani ste na detalje i obaveze i možete biti veoma produktivni. Ipak pokušajte da ne preopteretite sebe jer vam je potreban balans. Četvrtak je dobar za organizaciju ali i za pravljenje prostora za odmor.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan i može se pojaviti situacija koja traži kompromis. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da čujete drugu stranu. Ravnoteža dolazi kroz iskrenu komunikaciju.

Škorpija

Intuicija vam pomaže da sagledate dublje slojeve neke situacije. Možete doneti važnu odluku ili shvatiti nešto što vam je ranije bilo nejasno. Četvrtak je dobar za unutrašnji rad i oslobađanje od starih obrazaca.

Strelac

Potreba za kretanjem i promenom je naglašena pa možete poželeti da unesete nešto novo u svoju svakodnevicu. Dan vam donosi optimizam ali i želju da proširite svoje vidike kroz razgovor ili učenje.

Jarac

Danas ste fokusirani na odgovornosti i ciljeve ali je važno da ne zaboravite na sebe. Možda ćete imati mnogo obaveza ali uz dobru organizaciju možete postići sve što ste planirali. Napravite prioritete.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i možete razmišljati o drugačijim rešenjima. Razgovor sa nekim može vam otvoriti nove mogućnosti. Četvrtak je dobar za kreativnost i planiranje.

Ribe

Osećajnost i intuicija su naglašeni pa možete dublje doživljavati situacije oko sebe. Potrebno vam je više mira i tišine kako biste se povezali sa sobom. Kreativne aktivnosti mogu vam doneti osećaj ravnoteže.

