Svi vole hrskav krompir iz rerne – spolja sa zlatnom koricom koja hrska, a iznutra mekan. Ako vam kod kuće nikako ne uspeva da ga napravite da bude kao u restoranu, probajte jednostavan trik koji koriste kuvari koji nam je otkrio kuvar Miloš. Sve što vam treba je jedna kašika sirćeta i krompir koji će oduševiti sve za stolom!

Kako se pravi hrskavi krompir?

Krompir prvo treba da isečete na kriške. Kuvajte ga u slanoj vodi 8-10 minuta, a zatim procedite. Uvaljajte krompir u griz ili brašno i tako ispecite u rerni.

Recept za hrskav krompir iz rerne

Sastojci:

1 kg krompira

50 g griza

4 kašike ulja

Majčina dušica

So po želji

Priprema:

Zagrejte rernu na 220°C ako ima ventilator ili na 200°C ako nema. Iseckan krompir stavite u lonac s hladnom posoljenom vodom i kuvajte dok ivice ne omekšaju. Zatim dobro ocedite, vratite u lonac i protresite ga kako bi ivice krompira postale grube. Dodajte griz i začine po želji i ponovo protresite poklopljen lonac dok se sav krompir ne uvalja u griz. Sipajte ulje u pleh i zagrejte 5 minuta bez krompira. Zatim dodajte krompir. Na kraju stavite malo suve majčine dušice pored krompira u pleh i pecite 45 do 55 minuta. Posle 20 minuta okrenite krompir.

