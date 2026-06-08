Dok neki ljudi bez razmišljanja troše na putovanja, izlaske i sitna zadovoljstva, postoje i oni koji pažljivo prate svaki dinar koji napusti njihov novčanik. Prema astrolozima, određeni horoskopski znakovi poznati su po tome što vole da štede, planiraju troškove i uvek imaju novac sa strane za nepredviđene situacije.

Jarac

Ako postoji znak koji ozbiljno shvata finansijsku sigurnost, onda je to Jarac. Pripadnici ovog znaka retko troše impulsivno i gotovo uvek razmišljaju dugoročno. Njima nije problem da se odreknu trenutnog zadovoljstva kako bi kasnije imali veću korist. Zbog toga ih okolina često smatra pravim štedišama.

Devica

Device obožavaju red, organizaciju i kontrolu, a isto pravilo važi i za njihove finansije. One tačno znaju koliko troše i na šta odlazi njihov novac. Ne vole rasipanje i često će pronaći način da uštede čak i onda kada drugi misle da to nije moguće.

Bik

Iako važe za ljubitelje luksuza, Bikovi ne vole da bacaju novac. Pre nego što nešto kupe, dobro će razmisliti da li je vredno uloženog novca. Radije će štedeti mesecima za kvalitetan proizvod nego trošiti na prolazne trendove.

Škorpija

Škorpije ne vole da drugima otkrivaju detalje o svojim finansijama. Često imaju tajni fond za crne dane i osećaju se sigurnije kada znaju da imaju finansijsku rezervu. Upravo zbog toga ih mnogi smatraju jednim od najopreznijih znakova kada je novac u pitanju.

Naravno, štedljivost nije nužno loša osobina. Dok jedni u tome vide škrtost, drugi smatraju da je reč o mudrom upravljanju novcem.

A da li ste i vi među najvećim štekarama Zodijaka?