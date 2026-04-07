Čipka se ove sezone vraća u velikom stilu, ali potpuno drugačije nego ranije. Nekada simbol romantike i elegancije, danas postaje deo urbanih i smelih kombinacija. U 2026. godini više nije samo detalj – već glavni akcenat svakog outfita.

Nosi se slojevito, u kontrastu sa „težim“ komadima i često na neočekivane načine, što joj daje potpuno novu energiju.

Kako se danas nosi čipka?

Na modnim pistama i ulicama, čipka više ne izgleda nežno i predvidivo. Kombinuje se sa denimom, kožom i minimalističkim krojevima, čime dobija moderan, gotovo buntovan izgled. Upravo ta igra tekstura čini je jednim od vodećih trendova.

Komadi koje svi žele ove sezone

Bluza

Čipkaste bluze su lagane i prozračne, ali se nose uz jednostavne komade poput farmerki ili ravnih pantalona. Kontrast između nežnog materijala i svakodnevnih stvari daje im poseban šarm.

Suknja

Ovaj komad je apsolutni hit, ali u novom ruhu. Nosi se preko pantalona ili uz sportske komade, čime dobija opušteniji i moderniji izgled.

Haljina

Više nije rezervisana za posebne prilike. Uz patike, kožnu jaknu ili ravnu obuću, čipkasta haljina postaje deo svakodnevnog stila.

Šorts

Neočekivan, ali veoma popularan izbor. Kombinuje se sa oversized košuljama i basic majicama za ležerne letnje kombinacije.

Pantalone

Jedan od najsmelijih trendova. Čipkaste pantalone se nose uz jednostavne komade, a balans između prozirnosti i minimalizma čini ih lako uklopivim.

Jakna

Čipka se sada pojavljuje i na jaknama, dodajući slojevitost svakom outfitu. Najbolje izgleda kada se kombinuje sa jednostavnom osnovom.

Zašto je čipka ponovo hit?

nosi se na potpuno nove načine

lako se uklapa u svakodnevne kombinacije

daje upečatljiv, ali nosiv izgled

kombinuje eleganciju i urban stil

Čipka više nije rezervisana za „fancy“ prilike – sada je deo svakodnevne mode i pravi statement komad koji menja svaki outfit.