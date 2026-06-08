Započinjanje dana odgovarajućim vitaminima može pomoći organizmu da funkcioniše efikasnije tokom celog dana. Ako se pitate koje vitamine vredi uključiti u jutarnju rutinu, stručnjaci najčešće izdvajaju sledeće:

Vitamin B za energiju i vitalnost

Vitamini B kompleksa spadaju u grupu vitamina rastvorljivih u vodi i imaju važnu ulogu u proizvodnji energije. Oni pomažu organizmu da hranu pretvara u energiju i podržavaju brojne metaboličke procese.

Pored toga, vitamini B grupe doprinose opštem osećaju vitalnosti i mogu biti koristan dodatak jutarnjoj rutini.

Vitamin C za podršku imunitetu

Vitamin C je snažan antioksidans koji pomaže organizmu u borbi protiv slobodnih radikala, molekula koji mogu oštetiti ćelije.

Najpoznatiji je po svojoj ulozi u jačanju imuniteta, ali doprinosi i zdravlju kože, stvaranju kolagena i zaštiti organizma od oksidativnog stresa.

Vitamin D za kosti i dobro raspoloženje

Vitamin D ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja kostiju, pravilnom radu imunog sistema i regulaciji raspoloženja.

Pošto telo prirodno proizvodi vitamin D pod uticajem sunčeve svetlosti, mnogi stručnjaci preporučuju njegovo uzimanje ujutru kako bi se uskladilo sa prirodnim ritmom organizma.

Multivitamini kao praktično rešenje

Za osobe koje žele da više važnih vitamina unesu odjednom, multivitaminski preparati mogu biti jednostavno rešenje. Oni često sadrže vitamine B kompleksa, vitamin C, vitamin D, kao i druge nutrijente koji podržavaju svakodnevno zdravlje.

Bez obzira na izbor suplementacije, preporučuje se pridržavanje uputstava proizvođača i savetovanje sa lekarom ili farmaceutom pre uvođenja novih dodataka ishrani.