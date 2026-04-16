Svi vole činiju punu sunčano žutih limunova na kuhinjskom pultu, ne samo zbog njihove prelepe boje i mirisa, već i zbog naizgled beskrajne primene. Ali kada vam život podari više limunova nego što možete da potrošite, najbolje rešenje nije uvek da napravite limunadu, već da ga stavite u zamrzivač.

Limun (kao i drugo citrusno voće) možete zamrznuti dok je u sezoni, kada je na sniženju ili da biste se obezbedili za dane kada vam se ne ide do prodavnice. Saznajte kako da zamrznete limun — od kore i soka do celih plodova — kao i koliko dugo mogu da traju, prema rečima uzgajivača citrusa.

Kako zamrznuti cele limunove

Da, možete zamrznuti ceo plod! Cepelin King, vlasnik farme citrusa ,,Butrico Groves" na Floridi, ima mnogo stalnih kupaca koji svake godine zamrzavaju svoje citruse.

Da biste zamrznuli cele limunove, King savetuje:

Temeljno operite i osušite limunove. Stavite ih na tanjir ili pleh obložen papirom za pečenje i zamrznite. Kada se potpuno zamrznu, prebacite ih u kesu za zamrzivač sa zatvaračem ili u hermetički zatvorenu posudu kako biste zaštitili koru.

Limun je osetljiv, a King kaže da je najbolje mesto za čuvanje zamrznutih limunova zadnji deo zamrzivača, dalje od vrata. Tako se štite od temperaturnih oscilacija koje mogu dovesti do omekšavanja i ponovnog zamrzavanja, što stvara ledene kristale.

Koliko dugo zamrznuti limun traje

Zamrznuti celi limun zadržava svoj svež ukus i sočnost oko četiri meseca. Nakon tog perioda i dalje je bezbedan za konzumaciju, ali može početi da gubi deo sveže arome i čvrste teksture.

Odmrzavanje celih limunova

Da biste odmrzli ceo zamrznuti limun, ostavite ga na sobnoj temperaturi oko 2 sata, dok potpuno ne omekša.

Ili, možete narendati koru dok je još zamrznut (najbolje sitnom rendom), a zatim ga iscediti kada se odmrzne.

Kako zamrznuti sok od limuna

Najbolji način za zamrzavanje soka od limuna je u kalupima za led, kaže King. Evo kako:

Sveže isceđeni sok rasporedite u kalupe za led i zamrznite dok se potpuno ne stegne. Izvadite zaleđene kockice iz kalupa i prebacite ih u kesu za zamrzivač sa zatvaračem.

Kako koristiti zamrznute kockice soka od limuna

Dodajte u vodu ili druga pića: Ubacite jednu ili dve kockice u mineralnu vodu, ledeni čaj ili limunadu za dodatni citrusni ukus. Savršene su i za koktele poput džin-tonika ili sprica, jer dodaju svež ukus limuna bez razvodnjavanja pića.

Koristite u kuvanju: Dodajte kockicu u supe, sosove ili jela iz tiganja pred kraj kuvanja za blagu kiselkastu notu koja osvežava i uravnotežuje ukus.

Za glazure, prelive i sirupe: Upotrebite za limunsku glazuru za kolače ili sirup za koktele.

Za očuvanje svežeg voća i povrća: Kada se odmrzne, sok od limuna može se premazati ili pokapati preko isečenih jabuka, avokada ili artičoka kako bi se sprečilo tamnjenje.

Za posebne prilike: U kockice možete dodati jestivo cveće, začinsko bilje ili tanke kriške limuna kako biste dobili dekorativne kockice za bokal, punč ili pojedinačne čaše.

Koliko dugo traje zamrznuti sok od limuna

Ako cedite sveže citruse, sok će se u zamrzivaču održati oko devet meseci, kaže King. „Ali sveži citrusi su toliko ukusni — ko bi ih držao zamrznute toliko dugo?“

Kako zamrznuti koricu limuna

Da, možete zamrznuti koricu limuna — i trebalo bi! Zbog prirodnih eteričnih ulja, korica ima intenzivan ukus limuna i daje snažnu aromu čak i u malim količinama.

Narendajte koricu sa čistih i suvih limunova pre nego što ih iscedite, zatim je rasporedite u tankom sloju na pleh obložen papirom za pečenje. Kada se zamrzne, prebacite je u hermetički zatvorenu posudu ili malu staklenu teglu i čuvajte u zamrzivaču.

Koliko dugo traje zamrznuta korica

Zamrznuta korica zadržava ukus i aromu jednako dobro kao i zamrznuti sok. Prema Kingu, možete je držati u zamrzivaču do tri meseca.

Još jedan način da sačuvate koricu limuna jeste da je dehidrirate. Nakon sušenja, možete je umešati u so, šećer ili druge mešavine začina kako biste dodali dodatnu citrusnu notu salatnim prelivima, marinadama, pecivima i drugim jelima.

Saveti za rukovanje i čuvanje citrusa

Pre nego što citrusi završe u zamrzivaču, King deli kako da se pravilno rukuje voćem u svakoj fazi.

„Ako kupite kesu citrusa, zapamtite da je kesa samo za transport. Kada stignete kući, izvadite plodove i premestite ih za čuvanje,” kaže ona.

„Ako dobijete kutiju citrusa poštom, unesite je u kuću što je pre moguće i izvadite voće iz kutije. Najbolje je čuvati citruse na hladnom mestu.”

Uvek operite citruse pre konzumacije.

Bonus video: