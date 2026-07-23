Dua Lipa i Kalum Tarner su dobro iskoristili svoju nedelju u Njujorku.
Pevačica (30) i glumac (36) su u nedelju, 19. jula, svratili u restoran u Vest Vilidžu i odpevali serenadu drugoj gošći za njen rođendan, otkriva šanker ovog restorana za People.
Tajler, koji je zamolio da ga oslovljavaju samo po imenu, je rekao da je par došao 19. jula nakon što su gledali finale Svetskog prvenstva u Nju Džersiju, i da su sa grupom prijatelja naručili piće za šankom pre nego što su selu napolje.
„Mislim da su na neki način videli nekoga, grupu prijatelja kako pevaju 'Srećan rođendan', i pomislili su da bi bilo zabavno da se pridruže, svrate, zapevaju s njima i nekome ulepšaju dan“, deli on.
Restoran je na svom Instagram profilu podelio video-snimak trenutka kada se par pridružio grupi koja je pevala rođendansku pesmu ženi koja je sedela za stolom napolju. Lipa i Terner su uzbuđeno pružili ruke ka njoj dok su pevali njeno ime, a nakon pesme su poletno navijali.
„Neki rođendani dolaze sa tortom. @maireadwalshh-in je došao sa iznenadnom serenadom od @dualipa i Kaluma Tarnera“, napisali su iz restorana u opisu objave.
Redovni gosti
Lipa i Tarner su donekle redovni gosti ovog bara, otkriva Tajler.
„Mislim da je Kalum svraćao nekoliko puta, dopali su mu se moji martiniji, pa je na kraju došao sa Duom i popili su martini“, kaže on. „Mislim da im se svidela atmosfera, ta atmosfera 'Korner bistroa'.“
Ovaj boemski bar ima lokacije u njujorškim četvrtima Vest Vilidž i Ist Vilidž, navodi se na njihovom veb-sajtu.
Osim po martiniju, restoran je poznat i po klasičnoj bistro hrani, poput bistro burgera od četvrt kilograma, kroketa od krompira i pomfrita.
„Originalni ambijent se praktično nije promenio“ od otvaranja, navodi restoran na sajtu, „I volimo da tako i ostane.“
„Dakle, dobićete krampet, sa puterom i marmajtom, jajima, slaninom, kobasicom, paradajzom, pečurkama, avokadom, čime god“, rekla je. „'Kalov kafić', iskustvo 10 od 10.“
Vole da kuvaju
Lipa je u originalnom video-snimku za ,,Vogue" izjavila: „Mislim da bismo i Kalum i ja rekli da sam ja bolji kuvar, ali on je pomoćni kuvar.“
Dodala je: „On mi stalno pomaže u kuhinji, tako da sve spremamo zajedno, ali mislim da bih ja vodila glavnu reč.“
„Viđamo mnogo različitih ljudi, dolaze nam mnoge poznate ličnosti, ali nas to ne izbacuje iz koloseka“, objašnjava Tajler. „To je za nas samo još jedan običan dan, trudimo se da prema svima postupamo jednako.“
Opušteni ljudi
O Lipi i Tarneru kaže: „Mislim da vole opuštenu atmosferu i da se osećaju neusiljeno.“
„Samo žele da izađu, popiju piće i prezalogaje nešto... baš kao i bilo ko drugi, pa mislim da vole da budu neupadljivi, a većina naših gostiju ih jednostavno pusti na miru“, dodaje on.
Lipa je podelila objavu na Instagramu sa fotografijama iz Njujorka, uključujući snimke sa finala Svetskog prvenstva (među kojima je i jedna na kojoj je Tarner zagrlio) kao i fotografiju pice iz popularnog restorana u Vest Vilidžu.
„Nedelja u pozivnom broju 212“, napisala je u opisu objave.
Venčanje
Par se venčao ranije ovog leta — prvo na intimnoj ceremoniji u Gradskoj većnici Stari Merilebon u Londonu 31. maja, a zatim na drugoj, velikoj proslavi okruženi zvezdanim prijateljima u Italiji 6. juna.
Kako prenosi Vanity Fair, drugu proslavu pripremao je kuvar Toni Lo Koko.
,,Vogue" je nakon prve ceremonije ponovo podelio video-snimak u kom Lipa gostuje u njihovom serijalu „Now Serving", gde je otkrila šta joj je omiljeno od hrane koju Tarner sprema za nju.
Izjavila je da joj je omiljeno jelo koje joj „Kal“ sprema doručak, koji on pravi „zaista odlično“.
„Imamo tu našu stvar koju zovemo 'Kalov kafić'“, podelila je ona.
O supruzi
Tarner, koji retko komentariše svoju sadašnju suprugu, je u intervjuu za The Hollywood Reporter, objavljenom 10. juna, podelio da ga ona umetnički inspiriše.
„Želite da vas inspiriše osoba sa kojom ste“, rekao je.
Otkrio je i kako uspevaju da održe vezu uprkos zahtevnim karijerama.
„Trudimo se da budemo zajedno što je više moguće“, rekao je.
Takođe je dodao da su u poslednje vreme zajedno gledali filmove, poput odlaska u bioskop na film ,,Opsesija" i gledanja jednog od njegovih omiljenih ostvarenja, ,,Let iznad kukavičijeg gnezda".
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