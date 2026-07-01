Za mnoge je večera najveći obrok u toku dana i tada se na trpezi mogu naći najrazličitija jela, od doručka za večeru i porodičnih recepata do brze hrane. Međutim, ono što jedemo uveče, čak i nekoliko sati pre spavanja, može značajno da utiče na to kako se osećamo tokom ostatka večeri, ali i na kvalitet sna.

Stručnjaci ističu da uravnotežena večera treba da sadrži različite hranljive namirnice. Idealno je da polovinu tanjira čini povrće, četvrtinu proteini, a četvrtinu integralne žitarice ili složeni ugljeni hidrati, uz dodatak zdravih masti.

Ipak, određene namirnice nisu najbolji izbor za večeru. Evo kojih devet bi trebalo ograničiti.

Pržena hrana

Pržena piletina, pomfrit, pržena riba ili pohovani sir bogati su zasićenim mastima i sporije se vare. To može da izazove gorušicu, loše varenje i nelagodnost pri ležanju, što često dovodi do poremećaja sna.

Grickalice

Čips, perece i kokice možda deluju kao brzo i praktično rešenje za večeru, ali uglavnom ne pružaju dovoljno vlakana, proteina i zdravih masti. Pored toga, bogate su solju, što može dovesti do zadržavanja tečnosti, nadutosti i povećanog krvnog pritiska.

Namirnice i pića sa kofeinom

Kafa, crni i zeleni čaj, gazirani napici, čokolada i deserti sa mačom mogu otežati uspavljivanje i smanjiti kvalitet sna. Stručnjaci preporučuju da se kofein izbegava nakon podneva.

Slana hrana

Mesne prerađevine poput salame, šunke i kobasica, kao i pohovana hrana i suši, sadrže velike količine soli. To može izazvati zadržavanje vode u organizmu, nelagodnost tokom spavanja i češće odlaske u toalet tokom noći.

Rafinisane žitarice

Beli pirinač, testenina, beli hleb i pica ne sadrže dovoljno vlakana. Veće količine mogu naglo povećati nivo šećera u krvi, izazvati osećaj tromosti, a kasnije i glad, kao i nadutost i nelagodnost.

Začinjena hrana

Ljuta jela kod osetljivih osoba mogu izazvati gorušicu i loše varenje. Kapsaicin, jedinjenje koje se nalazi u ljutim papričicama, može povećati telesnu temperaturu i otežati uspavljivanje.

Slatkiši

Kolači, keksi i drugi slatkiši bogati šećerom mogu dovesti do naglih promena nivoa šećera u krvi i negativno uticati na san. Dugoročno, preteran unos šećera povećava rizik od gojenja i metaboličkih poremećaja.

Kisela hrana

Paradajz, citrusno voće, sirće, ananas i gazirana pića mogu izazvati gorušicu i refluks, posebno kod osoba koje su tome sklone. Takođe, preporučuje se da večeru završite najmanje dva do tri sata pre odlaska na spavanje.

Alkohol

Iako mnogi uz večeru popiju čašu vina ili drugo alkoholno piće, alkohol može narušiti kvalitet sna. Dugoročno i prekomerno konzumiranje alkohola povezano je i sa većim rizikom od bolesti jetre, kardiovaskularnih problema i drugih zdravstvenih tegoba.