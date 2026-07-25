Plivanje je jedna od retkih aktivnosti koja istovremeno koristi telu i umu. Jača srce i pluća, aktivira gotovo sve mišiće, pomaže u smanjenju stresa i teskobe te pritom ne opterećuje zglobove. Zavisno od inteziteta, sat vremena plivanja može potrošiti gotovo jednako kalorija kao i trčanje, ali uz znatno manje opterećenje za telo.

1. Aktivira celo telo

Jedna od najvećih prednosti plivanja jeste to što uključuje gotovo sve mišićne grupe. Različiti stilovi, poput grudnog, leđnog, slobodnog ili leptira, više opterećuju određene delove tela, dok voda pruža stalan otpor. Bez obzira na stil koji odaberete, tokom plivanja radi gotovo celo telo.

2. Jača srce i pluća

Studija sprovedena 2024. na adolescentima pokazala je da plivanje poboljšava kardiorespiratornu kondiciju i sastav tela, a kod starijih osoba može povećati izdržljivost srca i krvnih sudova.

Vežbe disanja koje su sastavni deo plivanja mogu povećati kapacitet pluća. Istraživanja takođe upućuju na to da plivanje može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, šećera u krvi, triglicerida i LDL ("lošeg") holesterola te ublažiti deo štetnih posledica pušenja na pluća.

3. Pomaže u potrošnji kalorija

Plivanje je odličan način za sagorevanje kalorija. Osoba teška oko 70 kilograma tokom 30 minuta plivanja može potrošiti otprilike 275 do 450 kalorija, zavisno od odabranog stila i intenziteta.

4. Dobar izbor za osobe s artritisom

Osobama koje imaju artritis vežbanje u vodi često je prijatnije od vežbanja na suvom. Uzgon vode rasterećuje zglobove, a istovremeno pruža blagi otpor koji pomaže u jačanju mišića. Topla voda dodatno može ublažiti bolove i ukočenost.