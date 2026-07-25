Salata od testenine često izgubi svoju prvobitnu teksturu kada se ostavi u frižideru. Testenina postane gumasta, a ulje se pretvara u beličastu, zgrušanu smesu. To nije znak da je salata pokvarena, već posledica načina pripreme i čuvanja. Upravo tu mnogi prave grešku kada je pripreme unapred i odmah odlože na hladno mesto.

Italijani ovu salatu ne pripremaju na isti način kao što se često radi kod nas. Kuvarica Đada De Laurentis ističe da je salata od testenine nepravedno zapostavljena i da se u Italiji itekako priprema, samo na drugačiji način od popularnih verzija sa majonezom koje se često služe na okupljanjima.

Tradicionalna italijanska salata od testenine ne oslanja se na težak i kremast preliv. Umesto toga, koristi se kvalitetno ekstra devičansko maslinovo ulje ili pesto, uz dodatak soli, bibera i po želji nekoliko kapi limuna. Takav način pripreme omogućava da se svi ukusi sastojaka jasno osete, bez prelivanja svega gustim sosom.

Razlika se vidi i u izboru namirnica. Umesto salame, čedar sira, krastavaca i slanine, Italijani češće koriste čeri paradajz, svežu mocarelu, tunjevinu, pršutu, artičoke, rukolu i svež bosiljak. Rezultat je laganija, osvežavajuća salata koja bolje odgovara toplim danima.

Najveća greška koju mnogi prave jeste čuvanje ove salate u frižideru. Prema Đadinim savetima, najbolje je pripremiti je ranije tokom dana i ostaviti je da se posluži nekoliko sati kasnije, dok je još sveža i dok sastojci zadržavaju svoj pravi ukus i teksturu.

Iza svega toga ne krije se samo kulinarski savet, već stvarni hemijski proces. Reč je o retrogradaciji skroba. Kada se kuvana testenina ohladi, skrobne strukture ponovo počinju da se povezuju i očvršćavaju. Boravak u frižideru dodatno ubrzava ovaj proces, zbog čega testenina postaje tvrđa i žilavija nego što je bila odmah nakon kuvanja.

Slično se ponaša i maslinovo ulje. Na nižim temperaturama ono se zamuti i postaje gušće. Kako je upravo ono često osnova preliva, hlađenje može pretvoriti lagani i svilenkasti sos u zgrušanu, odvojenu masu. I sir zahteva pažnju, jer tek kada odstoji na sobnoj temperaturi, njegovi ukusi dolaze do punog izražaja.

Najbolja temperatura za posluživanje salate od testenine jeste sobna temperatura. Idealno je pripremiti je nekoliko sati pre obroka, prekriti je i ostaviti da odstoji. Na taj način preliv ostaje gladak, testenina zadržava mekoću, a svi sastojci razvijaju puniji ukus.