Tri čena belog luka i prava količina brašna mogu da naprave veliku razliku u pripremi pasulja. Upravo od njih zavisi da li će jelo biti prijatno gusto i bogatog ukusa ili previše teško i lepljivo. Mnogi misle da je za dobar pasulj presudno meso ili dugo kuvanje, ali se ključni korak zapravo dešava pred sam kraj, kada se priprema i dodaje zaprška.

Česta greška je dodavanje prevelike količine brašna u želji da pasulj bude gušći. Iskusne domaćice znaju da se idealna gustina postiže pravilno pripremljenom zaprškom, uz kombinaciju belog luka i slatke mlevene paprike.

Beli luk daje pasulju karakterističnu aromu, ali zahteva pažljivu pripremu. Ako se prerano stavi u vrelu mast, vrlo brzo izgori, postane gorak i može da pokvari ukus celog jela. Zato je vreme dodavanja jednako važno kao i sami sastojci, jer i nekoliko sekundi može napraviti veliku razliku.

Zaprška se priprema jednostavno, ali je važno pratiti redosled. U tiganju zagrejte kašiku svinjske masti, zatim dodajte jednu ravnu kašiku brašna i kratko ga pržite dok ne zapeni i dobije zlatnu boju. Nakon toga umešajte tri do četiri sitno iseckana čena belog luka i mešajte desetak sekundi, tek toliko da razvije svoju aromu.

Tiganj zatim sklonite sa vatre pa dodajte kašičicu crvene mlevene paprike i brzo promešajte. Na kraju sipajte jednu do dve kutlače vruće tečnosti iz pasulja i mešajte dok ne dobijete potpuno glatku smesu koju ćete vratiti u šerpu.

Mlevena paprika se uvek dodaje kada tiganj više nije na vatri, jer na previsokoj temperaturi lako zagori i umesto prijatne slatkoće razvija gorak ukus. Upravo ovakav način pripreme zaprške koristi se u mnogim tradicionalnim receptima za starinski pasulj.

Pravilno pripremljena zaprška daje pasulju savršenu gustinu zahvaljujući načinu na koji se sastojci povezuju. Kada se zaprška sa belim lukom i mlevenom paprikom razmuti vrućom tečnošću iz pasulja još u tiganju, dobija se glatka i ujednačena smesa bez grudvica i bez viška masnoće na površini. Upravo u tome se krije tajna dobre teksture, jer se brašno poveže sa tečnošću pre nego što se vrati u šerpu.

Kada se ovako pripremljena smesa sjedini sa pasuljem, beli luk ravnomerno oslobađa svoju aromu, dok mlevena paprika daje čorbi bogatu prirodnu boju. Nakon toga dovoljno je da se pasulj kuva na laganoj vatri još deset do petnaest minuta. Za to vreme čorba će postati prijatno gusta, a svi ukusi će se lepo sjediniti bez potrebe za dodatnim sastojcima.