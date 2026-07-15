Dehidracija je, najjednostavnije rečeno, nedostatak vode u organizmu. Kod svih ljudi, pa i sportista, trkača, dehidracija se može dogoditi ako se ne unosi dovoljna količina vode, a ponajpre u toplijem delu godine, čime se telo izbacuje iz ravnotežnog homeostaznog režima i tada trpi ceo organizam.

Ulazimo u toplo doba godine i izlaganje visokoj temperaturi postaje neizbežno. Mnogo ljudi dehidrira, a da toga nisu ni svesni. To se događa jer ne piju dovoljno vode ili konzumiraju mnogo kofeina u kafi, koka koli i alkoholu, a koji podstiče mokrenje i izlučivanje tečnosti iz organizma. Jedan od važnih razloga je i taj što ove osobe provode mnogo vremena u, obično, nedovoljno osvetljenim prostorijama uz računare.

Izlaganje visokim temperaturama, bilo kratko ili dugo, opasno je ako se preterano znojenje ne nadoknadi unosom tečnosti. Čovek može dehidrirati i tada nastaje poremećaj ravnoteže elektrolita u organizmu.



Simptomi dehidracije



Simptomi dehidracije su glavobolja, grčevi u mišićima, posebno nogama, suženje vidnog polja, pad krvnog pritiska, vrtoglavica i nesvestica.

U težim stanjima dolazi do buncanja, nesvesti, otečenog jezika, kome i smrti.



Kako sprečiti dehidraciju



Najbolji način sprečavanja dehidratacije je konzumiranje dovoljne količine vode. Obična voda vraća volumen krvnoj plazmi i tako zaustavlja osećaj žeđi. Ako se dehidratacija desi, onda treba polako piti vodu. Ako ste dehidrirali, izbegavajte izlazak na sunce i nepotrebno znojenje, jer to dalje troši vodu.

Ukoliko dosta vremena provodite u kancelariji organizujte se da u prostoriji budu postavljeni aparati sa ohlađenom vodom i steknite naviku da svakog sata ustanete od radnog stola, prošetate do aparata i popijete čašu vode, piše Stetoskop.