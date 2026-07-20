Naizgled bezazlene rečenice ponekad mogu ostaviti mnogo dublji trag nego što mislimo. U svakodnevnim raspravama ljudi često koriste izraze koji narušavaju poverenje i udaljavaju partnere.

Rečenice poput: „Ti nikad ne razumeš“, „Uvek sve radiš pogrešno“ ili „Nije me briga“ mogu izazvati osećaj odbacivanja i nerazumevanja. Generalizacije poput „uvek“ i „nikad“ često pojačavaju sukob umesto da pomognu njegovom rešavanju.

Stručnjaci za partnerske odnose savetuju da se umesto optuživanja govori o sopstvenim osećanjima. Na primer, umesto „Nikad nemaš vremena za mene“, bolje je reći: „Nedostaje mi više vremena koje provodimo zajedno.“

Način na koji razgovaramo može biti jednako važan kao i ono što želimo da kažemo.