Stres se često ne pojavljuje naglo, već se nakuplja postepeno kroz svakodnevne obaveze i naporne situacije. Zbog toga mnogi ljudi ne primete da su pod velikim pritiskom, već simptome pripisuju drugim uzrocima.

Stručnjaci upozoravaju da pojedine promene u telu mogu biti znak da je vreme da usporimo tempo i posvetimo više pažnje sebi.

Jedan od mogućih pokazatelja stresa je pojačano znojenje, čak i kada nema fizičkog napora. Telo na taj način može reagovati na napetost i anksioznost.

Čest simptom je i škrgutanje zubima tokom sna, poznato kao bruksizam. Osobe ga često primete tek kada se probude sa bolom u vilici. Dugotrajno stiskanje zuba može dovesti i do njihovog trošenja.

Pojačano opadanje kose takođe može biti povezano sa stresom. Ova promena se često javlja nekoliko nedelja nakon stresnog perioda, pa je važno obratiti pažnju ako kosa počne intenzivnije da opada.

Još jedan znak može biti suvoća usta i pojačana žeđ. Dugotrajan stres može uticati na rad pljuvačnih žlezda, zbog čega se javlja osećaj suvih usta.

Iako ovi simptomi mogu imati različite uzroke, njihovo pojavljivanje može biti signal da je organizmu potreban odmor, smanjenje stresa i više brige o zdravlju.