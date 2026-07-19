Umesto klasične zaprške sa uljem i belim brašnom, sve više ljudi koristi jednostavniju i lakšu varijantu - hladnu zapršku sa heljdinim brašnom. Ovaj način pripreme ne zahteva prženje, a jelu daje prijatnu gustinu i blagi orašasti ukus.

Priprema je veoma jednostavna. U oko 2 decilitra hladne vode potrebno je razmutiti jednu punu kašiku heljdinog brašna, dok se ne dobije glatka smesa bez grudvica. Ako želite gušće jelo, možete dodati i dve kašike brašna.

Dobijena smesa se zatim polako sipa u kuvano jelo uz mešanje, kako bi se ravnomerno sjedinila. Nakon toga dovoljno je ostaviti da se kuva još nekoliko minuta, oko pet, kako bi heljdino brašno pustilo svoju aromu i prirodno zgusnulo sos, čorbu ili varivo.

Ova vrsta zaprške odlična je za one koji žele da izbegnu klasično prženje, a posebno se lepo slaže sa jelima od povrća, mahunarki, mesa i domaćih čorbi. Heljdino brašno daje bogatiji ukus i može biti zanimljiva alternativa tradicionalnoj zapršci.