Otečene noge tokom vrućih dana često učine da sandale postanu tesne već nakon pola sata hodanja po užarenom asfaltu. Najizraženiji osećaj nelagodnosti javlja se uveče, kada koža oko članaka zateže, a stopala mogu imati osećaj težine i napetosti.

Uzrok nije samo visoka temperatura, već i dugotrajno sedenje ili stajanje u periodu kada su krvni sudovi prošireni. Tada se tečnost lakše zadržava u donjim delovima nogu, posebno tokom sparnih letnjih dana.

Za ublažavanje neprijatnog osećaja može pomoći kupka za stopala. U lavor sa oko 4 litra prijatno hladne vode dodajte 100 grama gorke soli i potopite stopala do iznad članaka oko 15 minuta. Nakon toga ih osušite i odmorite tako što ćete ih podići na dva jastuka. Ovakav tretman može pružiti osećaj svežine i smanjiti napetost, ali ne uklanja osnovni uzrok oticanja.

Previše topla voda može dodatno pogoršati osećaj težine u nogama jer širi krvne sudove i može pojačati otok izazvan toplotom. Bolji izbor su hladna ili mlaka voda, bez korišćenja leda. Nakon kupke preporučuje se da noge držite podignute iznad nivoa srca oko 15 do 20 minuta.

Nema dovoljno čvrstih dokaza da gorka so zaista izvlači otok kroz kožu. Najveći doprinos brzom olakšanju verovatno daju hlađenje i podizanje nogu.

Pregled objavljen u časopisu American Family Physician navodi da se kod blagih otoka izazvanih toplotom najčešće primenjuje potporna terapija koja uključuje odmor i rashlađivanje. Takođe se ističe da su komplikacije retke kada se stanje na vreme prepozna i pravilno zbrine.

Ako nemate gorku so, kao alternativu možete koristiti kuhinjske sastojke. U oko 4 litra hladne vode dodajte 100 mililitara jabukovog sirćeta i potopite stopala na približno 10 minuta. Ovu kupku treba izbegavati ukoliko imate ranice, ispucalu kožu ili osećaj peckanja. Sirće može doprineti osećaju svežine na koži, ali ne postoje pouzdani dokazi da direktno smanjuje otok.

Još jedna mogućnost je upotreba eteričnog ulja nane, ali samo pravilno razblaženog. Dve kapi ulja prethodno pomešajte sa 10 mililitara neutralnog ulja pre dodavanja u vodu.

Čisto eterično ulje nikada ne treba sipati direktno u vodu, jer se ne rastvara i može ostati na površini, što povećava mogućnost iritacije kože. Mentol iz nane može stvoriti osećaj hlađenja, ali ne uklanja tečnost koja se već zadržala u nogama.

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