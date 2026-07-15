Neurolog dr. Baibing Čen upozorio je da dodaci ishrani verovatno nisu najbolje rešenje za očuvanje zdravlja mozga. Ističe da se zaštita mozga i smanjenje rizika od demencije više temelje na svakodnevnim navikama nego na tabletama. Dodaje da za većinu zdravih ljudi ne postoje čvrsti dokazi da takvi dodaci poboljšavaju pamćenje ili sprečavaju demenciju.

Tvrdi da su dodaci za zdravlje mozga "precenjeni".

"Industrija dodataka ishrani za mozak jedna je od najprecenjenijih. Bio bih vrlo skeptičan prema svakom dodatku koji tvrdi da može sprečiti demenciju ili poboljšati pamćenje. Moramo imati na umu da je reč o industriji vrednoj milijarde dolara", rekao je u videu. Dodao je i: "No, za većinu zdravih ljudi dokazi koji stoje iza brojnih takozvanih 'pojačivača' rada mozga iznenađujuće su slabi."

Šta preporučuje umesto dodataka?

Ipak, naglašava da su dodaci korisni kada postoji stvarni manjak nutrijenata. "Ako vam je dijagnostikovan manjak nutrijenta, poput vitamina B12, njegova nadoknada može poboljšati neurološku funkciju. No, to je lečenje zdravstvenog problema, a ne dokaz da bi svi trebali uzimati isti dodatak za zdravlje mozga", objasnio je. U opisu videa poručio je: "Vaš mozak zaslužuje bolje od marketinga."

Umesto dodataka, preporučuje redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san, kontrolu krvnog pritiska, održavanje društvenih veza, lečenje gubitka sluha te aktivnosti koje podstiču rad mozga, poput učenja jezika, sviranja instrumenta ili plesa.

"Znam da ništa od toga nije tako primamljivo ni jednostavno kao bočica koja obećava oštriji um. Ali ako vam je cilj dugoročna zaštita mozga, te navike imaju daleko čvršće dokaze od većine dodataka koje ćete videti u internetskim oglasima", istakao je.

Njegove preporuke podupire i izveštaj obljavljen u časopisu The Lancet, prema kojem bi se oko 45 odsto slučajeva demencije moglo sprečiti promenama životnog stila. Slične savete daje i britanski NHS, koji ističe važnost zdrave ishrane, redovnih fizičkih aktivnosti, održavanja zdrave telesne težine, prestanka pušenja, ograničavanja alkohola, kontrole krvnog pritiska i izbegavanja društvene izolacije.

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