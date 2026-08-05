Posle dana provedenih na visokim temperaturama, mnogi jedva čekaju da osveže svoj dom i konačno normalno spavaju.

Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji može da pomogne u tome da se prostorije rashlade mnogo brže, a stručnjaci ga nazivaju metoda „ispiranja“ vazduha.

Suština je da izbacite vreo vazduh koji se zadržao u stanu i zamenite ga svežim spoljašnjim vazduhom.

Otvorite prozore kada postane svežije

Najvažnije je da ne otvarate prozore dok je napolju toplije nego u stanu. Sačekajte da temperatura spolja padne ispod temperature u prostoriji, a zatim otvorite prozore na suprotnim stranama stana ili kuće.

Na taj način stvara se prirodno strujanje vazduha koje izbacuje nagomilanu toplotu i uvodi svežiji vazduh u dom.

Ako živite u kući ili imate pristup tavanu, otvorite i tavanski otvor. Kako se topao vazduh prirodno podiže, kroz njega će lakše izaći napolje, slično efektu dimnjaka.

Ventilator ne usmeravajte ka sebi

Većina ljudi, kada im je vruće, instinktivno usmeri ventilator direktno ka sebi. Međutim, stručnjaci kažu da to nije najefikasniji način da rashladite prostor.

Mnogo bolji efekat postići ćete ako ventilator postavite nekoliko koraka od otvorenog prozora i okrenete ga tako da izbacuje vazduh napolje. Tako će iz prostorije izvlačiti topao vazduh.

Ako imate drugi ventilator, postavite ga na suprotnu, hladniju stranu stana, ispred otvorenog prozora, ali tako da duva ka unutrašnjosti. Na taj način će uvlačiti svežiji vazduh spolja.

Isključite uređaje koje ne koristite

Mnogi električni uređaji proizvode toplotu čak i kada nisu u upotrebi. Televizori, računari, punjači i drugi uređaji mogu dodatno zagrevati prostor, pa je najbolje da ih potpuno isključite iz struje kada vam nisu potrebni.

Tokom vrelih dana priprema hrane u rerni može dodatno podići temperaturu u kuhinji i ostatku doma. Zato je bolje birati laganije obroke koji se ne peku ili, ako imate mogućnost, kuvati na otvorenom, savetuju stručnjaci za "Mirror".

Iako ova metoda ne može da zameni klima-uređaj, pravilno provetravanje i pametno korišćenje ventilatora mogu značajno da snize temperaturu u domu i učine boravak mnogo prijatnijim.

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