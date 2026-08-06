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Ubod stršljena može biti koban: Obratite pažnju na ove simptome

Ujed stršljena nije bezazlen.

Autor:  Vesna Vukadinović
06.08.2026.20:50
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Ubod stršljena može biti koban: Obratite pažnju na ove simptome
Foto: Shutterstock | Suthin _Saenontad
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Tragedija u beogradskom naselju Višnjca u kojoj je muškarac preminuo od ujeda stršljena podseća na opasnost koju ovi insekti mogu da donesu. 

Iako retko napadaju prvi, stršljeni mogu postati agresivni kada se osećaju ugroženo, a ubod može biti ozbiljan, pa čak i fatalan za osobe koje su alergične ili ako je ugriz na vratnom predelu.

Kako izgleda ubod stršljena

Stršljen je veći od obične ose, često dugačak 2 do 3 centimetra. Napada uglavnom kada mu se približimo previše blizu ili iznenadimo njegovu teritoriju. Za razliku od pčele, stršljen ne ostavlja žalac u koži i može ubosti više puta.

Većina ljudi će nakon ujeda osetiti samo bol, otok i crvenilo, dok se kod osoba sa alergijama može razviti opasna anafilaktička reakcija, koja uključuje otežano disanje, vrtoglavicu, slabost, pa čak i gubitak svesti. Posebno opasni su ubodi u predelu grla i larinksa, gde otok može ugroziti disanje.

Višestruki ubodi takođe mogu biti toksični i izazvati ozbiljne simptome čak i kod osoba koje nisu alergične.

Simptomi ujeda stršljena

  • Lokalni bol jači nego kod pčelinjeg uboda
  • Otok i svrab na mestu ugriza
  • Crvenilo i blaga toplina kože
  • Kod alergijskih reakcija: veći otok (prečnik i preko 10 cm), produženi bol i svrab
  • Anafilaktička reakcija: mučnina, vrtoglavica, lupanje srca, otežano disanje, anksioznost, rizik od šoka

Šta da radite ako vas ujede stršljen

  • Odmah stavite hladnu oblogu ili led na mesto ugriza, to smanjuje bol i otok.
  • Koristite antialergijske kreme, gelove ili tablete za ublažavanje svraba i iritacije.
  • Ako se razvije teška alergijska reakcija, pozovite hitnu pomoć.
  • Dok čekate pomoć, hladni oblogom sužava krvne sudove i ograničava širenje otrova.
  • Za osobe s teškim alergijama, imunoterapija može postepeno naviknuti telo na otrov stršljena i smanjiti rizik od budućih reakcija.

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