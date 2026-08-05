Nadutost stomaka jedna je od najčešćih tegoba sa kojima se susreću odrasli, a uzroci mogu biti različiti, tj. od načina ishrane i hormonskih promena do stresa i problema sa varenjem. Dobra vest je da se tegobe često mogu ublažiti promenom životnih navika i primenom prirodnih metoda.

Među najčešćim uzrocima nadutosti izdvajaju se prebrzo jedenje, gazirana pića, teško svarljiva hrana, intolerancija na pojedine namirnice, hormonske oscilacije tokom menstrualnog ciklusa, trudnoće ili menopauze, kao i stres i anksioznost. Nadutost može biti povezana i sa infekcijom bakterijom Helicobacter pylori ili drugim poremećajima digestivnog sistema.

Pravilna ishrana igra važnu ulogu u prevenciji i ublažavanju simptoma. Preporučuje se sporije konzumiranje hrane i temeljno žvakanje, umeren unos vlakana, kao i izbegavanje namirnica koje kod mnogih izazivaju gasove, poput mahunarki, kupusa, brokolija, gaziranih pića i svežeg peciva. Kod osoba koje ne podnose laktozu savetuje se i ograničavanje mlečnih proizvoda.

Prirodni napici mogu doprineti lakšem varenju. Čaj od nane i komorača pomaže opuštanju creva i smanjenju gasova, đumbir može da podstakne rad želuca i olakša varenje, dok se čajevi od anisa, kima i bosiljka tradicionalno koriste za ublažavanje osećaja težine u stomaku. Topla voda sa limunom takođe može podstaći rad digestivnog sistema.

Osim ishrane, korisna je i redovna fizička aktivnost. Kratka šetnja nakon obroka može da poboljša varenje, dok blaga masaža stomaka kružnim pokretima u smeru kazaljke na satu može pomoći u oslobađanju gasova. Pojedine joga vežbe i istezanje takođe mogu doprineti boljem radu creva.

U slučaju izraženijih tegoba mogu pomoći probiotici, digestivni enzimi, preparati sa aktivnim ugljem, simetikon, kao i biljni preparati na bazi komorača, nane, anisa ili kima. Ipak, uz njihovu primenu važno je održavati adekvatan unos tečnosti i voditi računa o ishrani.