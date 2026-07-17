Glumica Leven Rembin, poznata po ulogama u seriji "Uvod u anatomiju" i franšizi "Igre gladi", podelila je svoje iskustvo kada je "zamalo umrla" na operacionom stolu tokom rutinske operacije, a sada se nosi s posledicama.

Rembin (36) ispričala je na svojim društvenim mrežama kako je otišla u bolnicu na laparoskopsku operaciju kako bi joj se mogla dijagnostikovati endometrioza i uklonile sve potencijalne priraslice (adhezije). Rekla je kako ju je to jako bolelo pa je htela rešiti problem, a takođe je htela povećati plodnost s obzirom na to da endometrioza utiče na neplodnost žena.

Sve se dešavalo prošle nedelje. Tokom tog rutinskog postupka lekari su joj zasekli aortu, najveći krvni sud u telu, u blizini pupka. "Odmah su izvršili hitnu operaciju i transfuziju krvi", rekla je pa dodala kako se "probudila na intenzivnoj nezi dok su joj svi govorili da ima sreće što je živa".

Na svojim profilima je podelila nekoliko fotografija, videa i objava iz bolnice u kojima objašnjava svoje iskustvo. "Odlazak na dijagnozu i uklanjanje endometrioze, a izlazak sa isečenom aortom, hitnom operacijom i ožiljkom veličine moje podlaktice – nije bilo na mojoj bingo-kartici. Put do oporavka biće dug, ali odlučna sam da ozdravim i osnujem porodicu. Oh, kako volim biti žena", rekla je.

U međuvremenu je puštena iz bolnice, ali je ispričala kako i dalje trpi bolove. Takođe je izgubila ulogu u nadolazećoj produkciji koju je dugo htela, jer će proces oporavka predugo trajati. "Intenzivni bol u leđima, bol u celom telu, lagana mučnina", napisala je treći dan po izlasku iz bolnice. Isto tako je otkrila da treba koristiti jastuk za histerektomiju, specijalizovani jastuk dizajniran za zaštitu mesta operacije, jer joj je ostao ožiljak na stomaku.

"Zamalo sam izgubila život tokom operacije... i sve se ovo dogodilo kako bih se mogla pripremiti za decu", rekla je pa se našalila: "Dakle, moje dete mora biti je*eno sjajno. Slatko. Ne užasno. A ja ću reći, da, sve se ovo isplatilo. Znam da je to poremećeno, ali imajmo na umu da uzimam milion različitih lekova", zaključila je.

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