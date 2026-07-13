Hodanje je jedan od najjednostavnijih i najzdravijih načina za mršavljenje i očuvanje zdravlja srca i krvnih sudova. Osim što ne opterećuje zglobove, ova aktivnost može pomoći u sagorevanju kalorija, poboljšanju raspoloženja i jačanju kondicije.

Ako vam je cilj gubitak kilograma, stručnjaci preporučuju da hodate četiri do pet puta nedeljno u trajanju od 50 do 60 minuta.

Koliko često treba hodati?

Istraživanja pokazuju da redovne šetnje mogu doprineti smanjenju telesne težine, posebno masnih naslaga u predelu stomaka.

Ako nemate vremena za jednosatnu šetnju, možete je podeliti na dva kraća izlaska. Jedna studija pokazala je da su osobe koje su hodale dva puta dnevno po 25 minuta, šest dana u nedelji, izgubile više kilograma od onih koje su šetale jednom dnevno po 50 minuta.

Koliko kalorija se troši?

Broj sagorelih kalorija zavisi od telesne težine, godina, fizičke spremnosti i brzine hoda.

Na primer, osoba teška oko 70 kilograma tokom sat vremena hodanja umerenim tempom može potrošiti oko 280 kalorija. Bržim hodom potrošnja kalorija može porasti na približno 460 kalorija za isti vremenski period.

Da li je potrebno 10.000 koraka dnevno?

Često se može čuti da je za mršavljenje potrebno napraviti 10.000 koraka dnevno, ali stručnjaci ističu da to nije univerzalno pravilo.

Ako trenutno pravite između 4.000 i 5.000 koraka dnevno, pokušajte da taj broj postepeno povećavate za oko 2.000 do 2.500 koraka.

Pojedina istraživanja pokazuju da se mnoge zdravstvene koristi postižu već sa oko 7.500 koraka dnevno, posebno kada se taj nivo aktivnosti održava duže vreme, prenosi „Health“.

Kako postići bolje rezultate?

Da biste lakše stekli naviku redovnog hodanja:

šetajte u isto vreme svakog dana

pronađite partnera za šetnju koji će vas motivisati

pratite broj koraka pomoću sata ili aplikacije

budite aktivni i van treninga kroz kućne poslove ili češće stajanje

ostavite telu jedan do dva dana odmora tokom nedelje

Plan za početnike

Ako do sada niste bili fizički aktivni, počnite postepeno. Prvih pet minuta hodajte laganim tempom, zatim narednih 15 minuta ubrzajte hod, a poslednjih pet minuta ponovo usporite. Tako ćete imati šetnju od oko 25 minuta.

Posle dve nedelje produžite brži deo šetnje za pet minuta i nastavite da povećavate trajanje na svake dve nedelje, sve dok ne dostignete preporučenih 50 do 60 minuta.

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