U svojoj šezdesetoj godini Sindi Kroford nastavlja da vlada svetom lepote te predstavlja pravi sinonim za lepotu i holistički pristup nezi. Njena izvajana figura, blistav ten i neiscrpna energija jasno svedoče o posvećenosti sopstvenom telu. Iza ovakvog izgleda krije se primenljiva i strogo utemeljena jutarnja rutina.
Pametno osmišljeni koraci koji se u kontinuitetu ponavljaju svakog jutra dugoročno obezbeđuju savršen balans celokupnog organizma.
Rano buđenje uz rituale za pokretanje limfe
Njen dan počinje veoma rano. Odmah po buđenju poznata manekenka kreira svoj trenutak potpunog mira uz pažljivo odabran podkast. Nakon toga na red dolazi suvo četkanje tela koje dokazano predstavlja efikasan metod za stimulaciju cirkulacije i pokretanje limfne drenaže. Sledi temeljna nega lica kroz dubinsko čišćenje i masažu uz pomoć gua sha kamena za zaglađivanje bora i definisanje kontura. Ovoj bazičnoj nezi ona rado pridružuje i moćne ,,anti-age" tehnologije poput svetlosne terapije koja ciljano stimuliše proizvodnju prirodnog proteina i obnavlja vitalnost vlasišta.
Unutrašnji balans kroz hidrataciju i blagotvoran odmor
Pravilna nega obuhvata mnogo više od same primene kozmetike na površini kože. Legendarni supermodel veruje u unutrašnji wellness i posvećuje pažnju adekvatnoj hidrataciji. Svoj dan započinje čašom vode sa jabukovim sirćetom radi optimizacije varenja.
Ovu relaksirajuću praksu nadograđuje takozvanim uzemljenjem odnosno hodanjem bosim stopalima po rosi što donosi dragocen osećaj spokoja. Nakon kratkog pregleda poslovnih obaveza sledi prva jutarnja kafa obogaćena kolagenom.
Kontinuirana fizička aktivnost
Redovan trening ostaje jedan od ključnih stubova u njenom životu. Pokretanje mišića započinje laganim istezanjem i blagim zagrevanjem kako bi se zglobovi sigurno aktivirali. Glavni deo treninga poveren je ličnom treneru uz fokus na pilates vežbe koje ona godinama preferira jer jačaju celokupnu muskulaturu i formiraju držanje, navodi Elle.
