Lubenica dijeta postala je jedan od najpopularnijih načina za brzo mršavljenje tokom leta, posebno među onima koji žele da skinu nekoliko kilograma pred odlazak na more. Iako je lubenica slatka i ima visok glikemijski indeks, zbog malog sadržaja ugljenih hidrata i niske kalorijske vrednosti ne doprinosi gojenju i može da pomogne u kontroli apetita.

Zahvaljujući tome što sadrži oko 90 odsto vode i dosta vlakana, lubenica pruža osećaj sitosti, pomaže hidrataciji organizma i može da zameni kalorične grickalice i slatkiše.

Postoje kratkoročne i dugoročnije varijante ove dijete, ali stručnjaci upozoravaju da se restriktivni režimi ne sprovode predugo jer organizmu, pored vode i ugljenih hidrata, neophodni su i proteini i masti.

Osim što može doprineti gubitku kilograma, lubenica je bogata vitaminima i mineralima, povoljno utiče na probavu i predstavlja osvežavajuću i zdraviju alternativu industrijskim slatkišima i zaslađenim napicima.