Nadutost se definiše kao oticanje stomaka koje je uglavnom bolno i neprijatno stanje, a evo zašto je stomak naduven i na koju bolest takva pojava upućuje.

Gasovi su jedan od glavnih uzroka nadutosti, a najbolje se leče izbegavanjem hrane koja izaziva gasove (mahunarke, crni luk, brokoli, prokelj). Drugi uzrok je zatvor, a on se leči uključivanjem u ishranu što više namirnica bogatim vlaknima i laganim vežbanjem (šetanje oko 30 minuta dnevno). Gutanje vazduha je takođe uzrok, pa nemojte pričati tokom jela, sedite uspravno dok jedete i izbegavajte gazirana pića.

Intolerancija na hranu može da izazove bolove u stomaku, nadutost i gasove. Uglavnom se javlja intolerancija na gluten i laktozu, a ako imate često ove simptome važno je da odradite test intolerancije na hranu. Iritiranost crevne flore je često uzrok nadutosti, a simptomi su i dijareja i zatvor. Celijačnabolest je hronično oboljenje i karakteriše nemogućnost organizma da svari određene namirnice poput glutena, različitih žitarica i belančevina. Ovo oboljenje se ne leči, već se organizam privikava na dugoročnu dijetu bez ovih namirnica.

Evo kako da sačuvate zdravlje stomaka i produžite život

Mnogo je saveta o tome šta ne treba raditi posle jela. Dok su neki predlozi istiniti, ima dosta i zabluda. Evo četiri predloga šta ne bi trebalo raditi posle jela.

1. NE pijte čaj - Kiselina u čaju stvara probleme proteinima u hrani i može vam izazvati probleme sa želucem.

2. NE jedite voće - Iako je ono veoma zdravo, ako uzmete voćku odmah nakon jela, produžiće se vreme potrebno hrani da dođe do creva i naduće vam se stomak. Najbolje je voće uzeti bar sat vremena pre ili posle jela.

3. NE kupajte se - Da bi se hrana svarila, želucu je potrebna krv. Pri kupanju se dešava upravo suprotno, krvotok se preusmerava ka šakama i stopalima, a samim tim se usporava varenje. Tuširanje i kupanje može, ali pola sata pre ili posle jela.

4. NE idite u šetnju - Ljudi kažu da posle jela napravite 100 koraka i da ćete doživeti 100 godina. Svakako je fizička aktivnost važna, ali ako šetate odmah posle jela, sprečićete enzime za varenje da iskoriste vitamine i minerale iz hrane koju ste pojeli.