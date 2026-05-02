Krvna grupa 0 se često povezuje sa nešto manjim rizikom od određenih kardiovaskularnih bolesti, poput moždanog i srčanog udara. Zbog toga se ponekad smatra da su osobe sa ovom krvnom grupom u proseku zdravije. Prema pisanju Diario AS, dokazano je da ljudi sa krvnom grupom 0 imaju nižu verovatnoću razvoja nekih bolesti srca i krvnih sudova.

Osobe sa krvnom grupom 0 ređe doživljavaju srčani i moždani udar. Jedno od mogućih objašnjenja je da krv ove grupe sadrži niži nivo određenih molekula koji učestvuju u zgrušavanju, pa je manja verovatnoća stvaranja krvnih ugrušaka koji mogu dovesti do ovih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Veća otpornost na najopasnije bolesti obično se povezuje sa većom verovatnoćom dugog života.

"Čini se prilično logičnim da je izbegavanje bolesti jedan od ključnih faktora dugog života", rekao je Stjuart Kim, profesor na Katedri za biologiju i genetiku Univerziteta Stenford, predstavljajući rezultate istraživanja svog tima od pre nekoliko godina.

Geni i starenje

U okviru potrage za faktorima dugovečnosti, istraživači su analizirali gene 800 stogodišnjaka i 5.400 osoba starosti oko 90 godina. Otkrili su da su varijacije u četiri gena posebno značajne za proces starenja:

CDKN2B , koji ima važnu ulogu u kontroli deobe ćelija

, koji ima važnu ulogu u kontroli deobe ćelija ABO , koji je povezan sa krvnim grupama

, koji je povezan sa krvnim grupama APOE , koji utiče na sklonost ka razvoju Alchajmerove bolesti

, koji utiče na sklonost ka razvoju Alchajmerove bolesti SH2B3, koji je povezan sa produženjem životnog veka kod ljudi i vinskih mušica

Istraživači su zaključili da se određene genetske varijante češće pojavljuju kod ljudi koji dožive 100 godina, a kada je reč o krvnim grupama, među njima je najčešće bila krvna grupa 0.

