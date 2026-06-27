Crna majica koja izađe iz mašine prekrivena sitnim končićima i dlakama ume da iznervira više nego mrlja od kafe. Ubacivanjem vlažne maramice u veš mašinu taj problem može da nestane već posle jednog pranja. Dovoljno je da se u bubanj ubaci jedna do tri komada i odeća zadrži svoju crnu boju bez sivkastog sloja prašine.

Zašto dlačice uopšte ostaju na odeći

Tokom pranja garderoba se tare jedna o drugu i otpušta sitna vlakna. Ta vlakna nemaju gde da odu pa se zalepe za tkaninu, najčešće za tamnu odeću poput pamučnih majica ili dukserica. Peškiri od frotira su posebno problematični jer otpuštaju mnogo dlačica.

Vlažna maramica u mašini funkcioniše kao magnet

Ona ostaje blago lepljiva i mekana tokom celog pranja i na sebe skuplja vlakna koja plutaju u vodi. Umesto da se zalepe za odeću, dlačice završavaju na maramici. Kada se pranje završi, maramica bude prekrivena prljavštinom, a odeća izađe vidno čistija. Ovaj efekat je posebno primetan na tamnim tkaninama gde se svaka dlačica vidi.

Kako se koristi vlažna maramica u veš mašini

Postupak je jednostavan i ne menja uobičajeni način pranja. Maramice se ubacuju u bubanj pre početka pranja.

Stavi se jedna do tri vlažne maramice među veš

Pokrene se standardan program na uobičajenoj temperaturi

Po završetku pranja maramice se izvade i bace jer su pune dlačica

Za pun bubanj obično su dovoljne dve maramice, dok se kod pranja peškira i krpa može dodati i treća.

Koje maramice su najbolje

Najbolje je birati čvršće maramice, poput onih za bebe ili antibakterijskih, jer mogu da izdrže okretanje bubnja bez raspadanja. Tanke i jeftine varijante često se pocepaju tokom pranja, pa onda ostaju sitni komadi po odeći i džepovima. Takođe, nije preporučljivo koristiti maramice sa alkoholom i jakim mirisima, jer mogu da ostave fleke ili neprijatan trag mirisa na svetlijim tkaninama.

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