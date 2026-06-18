Nadutost, osećaj težine u stomaku i dani kada odlazak u toalet postane prava mala borba problemi su s kojima se povremeno susretne gotovo svako. U takvim trenucima mnogi prvo posegnu za različitim pripravcima i dodacima ishrani, a pritom zaboravljaju da se rešenje ponekad krije u sasvim jednostavnim namirnicama koje već imamo u kuhinji.

Stručnjaci ističu da određeni voćni sokovi mogu pomoći u olakšavanju zatvora i zahvaljujući vlaknima i prirodnim spojevima koji blagotvorno deluju na rad creva. Među njima se posebno izdvaja jedan sok koji se već godinama smatra prirodnim saveznikom zdrave probave.

Sok od suvih šljiva

Ako imate problema sa zatvorom, sok od suvih šljiva prvi je napitak za kojim biste trebali posegnuti, ističe dr. Bokser. Prema njegovim rečima, upravo se sok od suvih šljiva smatra najboljim prirodnim saveznikom za ublažavanje zatvora i održavanje redovne probave.

To potvrđuju i istraživanja. Primera radi, studija objavljena u avgustu 2014. godine u časopisu Alimentary Pharmacology and Therapeutics pokazala je da je sok od suvih šljiva učinkovitiji u ublažavanju zatvora jer povećava učestalost pražnjenja creva i količinu stolice.

Gastroenterolog Endru Bokser za portal Everyday Health objašnjava da voćni sokovi pomažu kod zatvora iz dva glavna razloga:

pomažu da se hidrira i podmaže tanko i debelo crevo, gde se apsorbuje voda i formira stolic

da se hidrira i podmaže tanko i debelo crevo, gde se apsorbuje voda i formira stolic sadrže vlakna i druge prirodne sastojke koji mogu imati blagi laksativni učinak

Sok od suvih šljiva smatra se zlatnim standardom među prirodnim sredstvima protiv zatvora jer jedna šoljica sadrži čak 2,6 grama prehrambenih vlakana. Vlakna povećavaju volumen stolice i olakšavaju njeno izbacivanje, a dodatnu pomoć pruža i hidratacija koju osigurava sam sok

No postoji još jedan razlog zašto je upravo ovaj sok toliko učinkovit. Sadrži prirodni šećer sorbitol, koji se ne apsorbuje u organizmu.