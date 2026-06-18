Bubrezi su zaduženi za eliminisanje toksina iz našeg tela. Svaki organizam ima prirodni mehanizam čišćenja bubrega, ali da bi on normalno funkcionisao neophodan je dovoljan unos tečnosti. Ako je telo hidrirano, bubrezi se čiste sami. Međutim, ponekad je bubrezima potrebna pomoć, a najbolja detoksikacija se vrši pomoću lekovitih biljaka.

Osim toga, bubrezi proizvode važne hormone: erythropoietin koji stimuliše proizvodnju crvenih krvnih zrnaca, renin koji je odgovoran za regulisanje krvnog pritiska i calcitriol, aktivna forma vitamina D. Baš iz ovih razloga je neophodno održavati zdravlje bubrega.

Čišćenje bubrega može pomoći i kod jačanja imuniteta, normalizovanja krvnog pritiska i poboljšavanja funkcije mokraćne bešike.

Biljke koje će provereno očistiti bubrege:

- Đumbir

- Koren belog sleza

- Kopriva

- Peršun

- Karanfilić

- Korijander

- Semenke lubenice

Od ovih biljaka je najbolje napraviti čaj. Pijte jednu čašu hladnog čaja dnevno.

Nakon nedelju dana primetićete poboljšanje. Urin će se promeniti, a telo će početi da izbacuje toksine iz organizma.