I losos i govedina sadrže kvalitetne proteine i važne hranljive materije, ali se značajno razlikuju po tome kako utiču na organizam. Dok je govedina bolji izvor gvožđa, losos može da pomogne u boljoj kontroli šećera u krvi, navodi portal Verywell Health.

Stručnjaci ističu da razumevanje uticaja ovih namirnica na nivo gvožđa, osetljivost na insulin, upalne procese i rizik od dijabetesa tipa 2 može pomoći da izaberete protein koji najbolje odgovara vašim zdravstvenim potrebama.

Govedina sadrži više gvožđa

Govedina je bogata hem-gvožđem, oblikom gvožđa koji se nalazi u životinjskim tkivima i koji organizam veoma lako apsorbuje.

Prema istraživanjima, stopa apsorpcije hem-gvožđa kreće se između 25 i 30 odsto, dok se nehem-gvožđe iz biljnih namirnica apsorbuje znatno slabije, svega 3 do 5 odsto.

Studija objavljena u časopisu MDPI pokazala je da je veća konzumacija crvenog mesa povezana sa boljim statusom gvožđa kod odraslih osoba upravo zbog visokog sadržaja hem-gvožđa.

Losos pomaže regulaciji šećera u krvi

S druge strane, losos je poznat po visokom sadržaju omega-3 masnih kiselina, koje mogu poboljšati osetljivost na insulin i smanjiti upale povezane sa metaboličkim sindromom.

Prema podacima objavljenim na platformi Springer Nature, redovna konzumacija masne ribe poput lososa može doprineti smanjenju rizika od razvoja dijabetesa tipa 2.

Istraživanja su pokazala da suplementacija omega-3 masnim kiselinama pozitivno utiče na kardiometaboličke parametre, smanjuje upalne procese i može pomoći u snižavanju nivoa glukoze u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 2.

Losos ima i druge prednosti

Iako sadrži manje gvožđa od govedine, losos je bogat vitaminom B12 i selenom.

Ovi nutrijenti doprinose stvaranju zdravih crvenih krvnih zrnaca, smanjuju oksidativni stres i pomažu organizmu da efikasnije koristi gvožđe.

Zanimljivo je da masne vrste ribe, poput lososa, sadrže i do deset puta više omega-3 masnih kiselina od nemasnih vrsta ribe.

Jedna studija sprovedena na osobama sa viškom kilograma pokazala je da su ispitanici koji su tokom osam nedelja jeli oko 750 grama masne ribe nedeljno imali bolju kontrolu šećera u krvi nakon obroka u poređenju sa onima koji su jeli nemasnu ribu.

Šta je bolji izbor?

Stručnjaci naglašavaju da su i nemasna govedina i losos zdravi izvori proteina i da oba mogu biti deo uravnotežene ishrane.

Ako vam je cilj povećanje nivoa gvožđa, govedina ima prednost. Ako želite da poboljšate kontrolu šećera u krvi i unesete više omega-3 masnih kiselina, losos je bolji izbor.

Ipak, najvažnije je da celokupna ishrana bude raznovrsna i uravnotežena, jer pojedinačna namirnica sama po sebi ne može da napravi veliku razliku bez zdravih prehrambenih navika.