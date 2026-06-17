Iako su srčane bolesti vodeći uzrok smrti i kod muškaraca i kod žena, žene češće umiru nakon srčanog udara. Razlog je delimično taj što se simptomi kod žena često razlikuju od onih kod muškaraca pa ostaju neprepoznati. Jedan od znakova koji se često zanemaruje jeste kratak dah, iako lekari upozoravaju da može biti među najranijim pokazateljima srčanih problema.

Kratak dah može se pojaviti tokom svakodnevnih aktivnosti koje pre nisu predstavljale problem, poput penjanja stepenicama ili lagane šetnje. "Kratak dah jedan je od najčešće zanemarenih simptoma srčanih bolesti jer se često razvija postupno", upozorava kardiolog dr. Nadi Marah za EatingWell. Dodaje i da se mnoge žene prilagode simptomima bez svesti da bi oni mogli upućivati na bolest srca.

Simptomi se često pogrešno tumače

Dok se bol u grudima smatra klasičnim simptomom srčanog udara, gotovo 40 odsto žena koje ga dožive ne oseća bol u grudima. "Umesto toga, žene mogu osetiti nedostatak vazduha, neuobičajen umor, mučninu, probavne smetnje, vrtoglavicu, bol u vilici, bol u leđima ili jednostavno imati osećaj da nešto nije u redu", kaže dr. Marah.

Takođe navodi: "Ovi simptomi često prolaze nezapaženo i obično se pogrešno tumače kao stres, starenje, menopauza ili anksioznost, što može odložiti dijagnozu i lečenje." Prema dr. Marahu, kratak dah može biti rani znak bolesti koronarnih arterija, otkazivanja srca, poremećaja srčanog ritma ili bolesti srčanih zalistaka.

Kardiološkinja dr. Zarina Šaralaja ističe: "Videla sam žene koje su došle u bolnicu samo s kratkim dahom, a zapravo su imale srčani udar." Dr. Eduardo Balkes dodaje: "Trebali bismo zapamtiti da što ranije reagujemo na nove zabrinjavajuće simptome, ishod može biti bolji, pogotovo kada je reč o zdravlju srca."

Lekarsku pomoć treba potražiti ako se pojavi novi, neuobičajen ili sve izraženiji kratak dah, posebno ako se ne povlači nakon odmora. "Primera radi ako ostajete bez daha tokom aktivnosti koje su vam pre bile lake ili primećujete smanjenu toleranciju na vežbanje, dogovorite pregled kod svog lekara", savetuje dr. Marah.

Osim kratkog daha, na srčane bolesti mogu upućivati neuobičajen umor, lupanje srca, vrtoglavica, mučnina, oticanje nogu i smanjena tolerancija na fizičku aktivnost.

Video: