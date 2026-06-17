Britanski voditelj i novinar Džeremi Klarkson otkrio je u novoj sezoni emisije „Clarkson’s Farm“ da se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom – dijagnostikovan mu je agresivan oblik raka prostate. Ovu vest podelio je u završnim epizodama pete sezone popularnog serijala, iznenadivši i gledaoce i saradnike na farmi. Kako je naveo, bolest je otkrivena na vreme, ali i pored toga spada u agresivniji oblik, zbog čega će morati da uspori i povuče se iz dela obaveza.

Uoči emitovanja epizoda, Klarkson se oglasio i na društvenim mrežama, gde je upozorio publiku da ih očekuje znatno emotivniji i teži sadržaj nego inače. Istakao je da nova epizoda serijala odstupa od uobičajenog vedrog tona koji emisija ima.

Tokom snimanja, jedan od najtežih trenutaka dogodio se kada je Klarkson razgovarao sa svojim saradnicima na farmi. U jednom trenutku prekinuo je razgovor i kratko rekao da ima rak, što je ostavilo prisutne u potpunom šoku.

Njegov saradnik odmah ga je pitao o detaljima, ali voditelj u tom trenutku nije želeo da ulazi u objašnjenja. Kasnije je potvrđeno da je reč o raku prostate.

Klarkson je objasnio da je dijagnozu dobio nakon rutinskog pregleda i biopsije u maju. Iako je bolest otkrivena relativno rano, lekari su mu saopštili da je njen oblik agresivan, zbog čega ga očekuje period lečenja i oporavka.

Njegovo otkriće izazvalo je snažne reakcije publike, koja ga godinama prati kroz emisije „Top Gear“, „The Grand Tour“ i „Clarkson’s Farm“, gde je stekao status jedne od najprepoznatljivijih televizijskih ličnosti u Britaniji.