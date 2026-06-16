Ako se osećate neprijatno zbog celulita, niste jedini. Čak 85 odsto žena dobije celulit tokom života, što znači da ga gotovo sve imaju na nekom delu tela.

Najčešće se pojavljuje na butinama, zadnjici, nadlakticama i stomaku, mestima gde telo prirodno skladišti masne naslage.

Žene svih godina, oblika tela i telesne težine mogu imati celulit. Uprkos brojnim reklamama koje obećavaju čudesna rešenja, celulit nije bolest koju treba „izlečiti“.

Kako hormoni utiču na celulit?

Pojava celulita često je povezana sa hormonskim promenama. Nakon puberteta, estrogen podstiče zadržavanje tečnosti u masnom tkivu. Tako uvećane masne ćelije vrše pritisak na vezivno tkivo ispod kože, stvarajući karakterističan izgled „narandžine kore“, objašnjava dr Meri Džejms, stručnjak za prirodnu medicinu.

Tokom trudnoće iste hormonske promene koje uzrokuju strije mogu povećati i sklonost ka nastanku celulita.

Estrogen takođe reguliše proizvodnju kolagena. Kada tokom perimenopauze i menopauze nivo ovog hormona počne da opada i varira, smanjuje se i proizvodnja kolagena.

Manjak kolagena znači slabije vezivno tkivo i tanju kožu, što stvara idealne uslove da celulit postane vidljiviji.

Pored toga, estrogen igra važnu ulogu u zdravoj cirkulaciji. Hormonski disbalans može oslabiti protok krvi i limfe, što dodatno doprinosi izraženijem izgledu celulita.

Drugi faktori koji doprinose celulitu

Višak telesne težine može učiniti celulit uočljivijim, jer veće količine masti dodatno opterećuju vezivno tkivo.

Slab mišićni tonus takođe može naglasiti neravnine na koži. Pušenje je još jedan poznat faktor rizika, jer narušava cirkulaciju i smanjuje sposobnost organizma da proizvodi kolagen.

Ipak, genetika igra značajnu ulogu, pa i vitke i fizički aktivne osobe mogu imati izražen celulit.

Prirodnih načini za uklanjanje celulita

1. Pijte dovoljno vode

Dobra hidratacija pomaže da vezivno tkivo ostane elastično i snažno. Unos tečnosti možete povećati i konzumiranjem namirnica bogatih vodom, poput krastavaca, paprike i celera.

2. Jedite bujon od kostiju

Bujon od kostiju prirodan je izvor kolagena. Najbolje ga je pripremati kod kuće dugim kuvanjem kostiju uz dodatak malo jabukovog sirćeta kako bi se oslobodilo što više hranljivih materija.

3. Vežbajte redovno

Aerobne aktivnosti poboljšavaju cirkulaciju, dok vežbe snage poput čučnjeva i iskoraka jačaju mišiće i zatežu kožu, čineći celulit manje vidljivim.

4. Postepeno smanjite višak kilograma

Ako imate višak telesne težine, gubitak kilograma može ublažiti izgled celulita. Važno je da mršavljenje bude postepeno i zasnovano na uravnoteženoj ishrani, a ne na rigoroznim dijetama.

5. Suvo četkanje kože

Suvo četkanje može poboljšati cirkulaciju i podstaći limfnu drenažu. Kožu četkajte blagim pokretima u pravcu srca.

6. Isprobajte masažu

Masaža može podstaći protok krvi i limfe, a samim tim privremeno poboljšati izgled kože. Možete koristiti masažne valjke ili se prepustiti rukama profesionalnog terapeuta.

7. Pijte kvalitetan multivitamin

Koži su potrebni brojni vitamini i minerali za obnovu i zdrav izgled. Posebno su važni vitamin C, koji učestvuje u stvaranju kolagena, i beta-karoten, koji doprinosi regeneraciji ćelija kože.

8. Napravite piling od kafe

Kofein iz kafe može privremeno poboljšati cirkulaciju i pomoći u uklanjanju mrtvih ćelija kože.

Recept za domaći piling od kafe:

1/4 šolje iskorišćenog taloga kafe

3 kašike šećera

3 kašike istopljenog kokosovog ulja

Pomešajte sastojke dok ne dobijete pastu i čuvajte u tegli do dve nedelje. Koristite tokom tuširanja kao klasičan piling, a zatim isperite toplom vodom, savetuje doktorka za „Women’s Health“.

Iako ne postoji potpuno prirodan način da se celulit trajno ukloni, zdrava ishrana, redovna fizička aktivnost, hidratacija i nega kože mogu značajno poboljšati njen izgled. Takođe, važno je zapamtiti da je celulit potpuno normalna pojava koja pogađa ogromnu većinu žena, bez obzira na godine ili telesnu težinu.

Video: