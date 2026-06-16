Na ceremoniji dodele nagrada nacionalnim šampionima Predsedničkog AI izazova u Beloj kući pojavila se u elegantnom izdanju koje je privuklo brojne poglede, ali i potvrdilo njenu naklonost sofisticiranim poslovnim kombinacijama.

Umesto haljine, za ovu priliku odabrala je klasično crno odelo sa tankim belim prugama, koje je iskombinovala sa belom košuljom. Sako naglašenih ramena i pantalone ravnog kroja stvorili su izduženu siluetu, dok je tanak crni kaiš dodatno istakao struk. Upravo su vertikalne pruge jedan od omiljenih modnih trikova stilista kada žele da figura izgleda vitkije i skladnije. Zato ne čudi što je Melanija posegla za ovim bezvremenskim dezenom koji nikada ne izlazi iz mode.

Stajling je zaokružila crnim salonkama sa visokom potpeticom i špicastim vrhom, modelom obuće koji dodatno vizuelno izdužuje noge. Sve zajedno ostavljalo je utisak elegancije, samopouzdanja i besprekorne svedenosti.

Kada je reč o frizuri i šminki, Melanija nije odstupala od svog prepoznatljivog stila. Kosu je nosila raspuštenu, oblikovanu u blage talase, dok su oči bile naglašene tamnijim tonovima šminke. Diskretan manikir u nežnim nijansama savršeno se uklopio u celokupan izgled.

Modni poznavaoci već neko vreme primećuju da prva dama sve češće bira odela umesto ženstvenih haljina i kombinezona. Takve kombinacije uspešno spajaju poslovnu ozbiljnost i glamur, a Melanija ih nosi sa lakoćom po kojoj je postala prepoznatljiva. I ovoga puta pokazala je da nije potrebno mnogo detalja da bi se ostavio snažan utisa, dovoljan je dobro skrojen komad odeće i nekoliko pažljivo odabranih modnih trikova.