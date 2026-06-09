Nakon što se završi radni dan i večernja gužva s večerom i pranjem suđa, mnogi se nađu pred frižiderom u potrazi za nečim za jelo dok se opuštaju na kauču. Iako grickanje kasno noću ima lošu reputaciju, pravi zalogaj pre spavanja može podržati zdravlje, pa čak i pomoći da bolje spavate. S druge strane, nesvesno grickanje iz dosade ili stresa navika je koja bi mogla tiho povećavati rizik od srčanih bolesti, piše EatingWell.

"Jedenje kasno noću može povisiti šećer u krvi, insulin i trigliceride jer se vaše telo muči s efektnim varenjem hrane u vreme kada se prirodno priprema za odmor, a ne za varenje", kaže dijetetičarka Mišel Routstajn. Sve su to faktori koji bi mogli povećati izglede za razvoj srčanih bolesti. U nastavku saznajte kako su povezani nesvesno kasnonoćno grickanje i rizik od bolesti srca te šta učiniti umesto toga.

Zašto kasnonoćno jedenje može povećati rizik od srčanih bolesti

Na kraju dugog i stresnog dana veća je verovatnoća da će vas privući slatke poslastice i slane grickalice umesto zdravijih opcija. "Posezanje za ultraprerađenim grickalicama poput čipsa, pakovanog keksa, kolača ili smrznutih jela noću predstavlja velik rizik za srce", kaže dijetetičarka Kiran Kembel. Istraživanja su pokazala da ljudi koji jedu kasno noću često unose više kalorija te imaju veći unos zasićenih masti i dodatih šećera.

Iako je povremena kasnonoćna poslastica u redu, svakodnevna navika može naštetiti vašem srcu. Kembel spominje nedavnu studiju koja je otkrila da su ljudi s najvećim unosom ultraprerađene hrane imali 67% veći rizik od srčanog i moždanog udara u poređenju s onima s najnižim unosom. Pokušajte pri ruci držati zdravije grickalice bogate vlaknima i proteinima. Ako noćno jedenje podstiče stres, isprobajte druge metode opuštanja, poput vežbi disanja ili kretanja.

Neusklađenost s telesnim satom

Unutrašnji telesni sat, ili cirkadijalni ritam, najpoznatiji je po svojoj ulozi u regulaciji ciklusa spavanja i budnosti, ali takođe ima aktivnu ulogu u varenju. "Vaše telo je predviđeno za probavu hrane ranije tokom dana, kada su metabolizam i osetljivost na insulin viši", kaže Routstajn.

"Kada jedemo kasno noću, podstičemo skokove šećera u krvi, insulina i triglicerida, dok istovremeno opterećujemo telo da vari hranu kada bi se trebalo pripremati za regenerativni san", dodaje ona. Vremenom, te noćne fluktuacije šećera u krvi i triglicerida mogu povećati rizik od srčanih bolesti. Kasnonoćno grickanje takođe može otežati kvalitetan san jer nije usklađeno s prirodnim ritmovima tela.

Istraživanja pokazuju da su se ljudi koji su jeli blizu vremena spavanja češće budili usred noći. To ne dovodi samo do dnevne pospanosti, već je loš kvalitet sna povezana i s većim izgledima za bolesti srca. Ako je glad uzrok, fokusirajte se na uravnoteženije obroke bogate vlaknima, zdravim mastima i nemasnim proteinima tokom dana.

Moguće oštećenje arterija

Lako je zaboraviti da kardiovaskularne bolesti ne utiču samo na srce, već su krovni pojam za stanja koja mogu uticati i na kardiovaskularni sistem. "Istraživanja o jedenju kasno noću pokazuju da konzumacija većine dnevnih kalorija nakon 19 sati, posebno crvenog mesa, rafiniranih žitarica i vina, takođe može tiho oštetiti arterije povećavajući verovatnoću za aterosklerozu, odnosno nakupljanje plaka u arterijama", kaže Kembel.

S vremenom, to nakupljanje plaka može povećati rizik od srčanog udara, moždanog udara i periferne arterijske bolesti. Stoga zaštitite zdravlje svojih krvnih sudova odabirom pametnijih zalogaja pre spavanja.

Dodatni saveti za zdravlje srca

Nesvesno kasnonoćno grickanje može biti opterećenje za vaše srce. Evo nekoliko stručnih saveta za noćne navike koje podržavaju zdravlje srca.

Grickajte pametno. "Ako vam je potreban noćni zalogaj, važno je da on radi za vaše srce, a ne protiv njega", kaže Kembel. Stoga tražite grickalice koje su dobar izvor proteina, vlakana i zdravih masti.

Kembel posebno preporučuje biljne opcije. "Neki izvrsni biljni izbori za grickalice uključuju pečeni slanutak, humus s pita hlebom ili povrćem, domaću mešavinu sušenog voća i neslanih orašastih plodova ili kriške jabuke s puterom od kikirikija", predlaže ona.

Prošetajte nakon večere. "Nakon večere planirajte laganu šetnju od 10 do 15 minuta, čak i ako je to samo oko vašeg doma. Hodanje nakon najvećeg obroka može pomoći telu da očisti čestice bogate trigliceridima iz krvotoka, što može smanjiti preostali holesterol i podržati zdravije trigliceride i LDL holesterol", kaže Routstajn

Stvorite rutinu opuštanja. "Večeri bi trebale uključivati opuštajuću rutinu kako biste se oslobodili stresa nakupljenog tokom dana i pripremili telo za regenerativni san. Hronični stres može povisiti kortizol, što može narušiti kvalitet sna i signalizovati jetri da proizvodi više lipoproteina koji sadrže holesterol", kaže Routstajn.

Šta zaključuju dijetetičari

"Ključna poruka o kasnonoćnom jedenju jeste da moramo biti svesni ne samo kada jedemo, već i šta i koliko jedemo", kaže Kembel. To je zato što nesvesno noćno grickanje može predstavljati problem za zdravlje srca, budući da je manja verovatnoća da ćete donositi zdrave odluke i da je to izvan sinhronizacije s vašim cirkadijalnim ritmom.

Ako je nesvesno grickanje kasno noću postalo svakodnevna navika, osmislite strategiju za odabir boljih zalogaja koji će podržati zdravlje vašeg srca. Ta jedna mala promena mogla bi imati veliki uticaj na zdravlje vašeg srca.

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