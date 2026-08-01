Prvih sedam dana bez jogurta mogu doneti promene koje mnogi ne očekuju, a najčešće se prvo primete u predelu stomaka. Iako je jogurt za mnoge nezaobilazan deo svakodnevne ishrane, kratkotrajno izbacivanje ove namirnice može pokazati kako telo reaguje kada je privremeno nema u jelovniku.

Jogurt je čest izbor za doručak, užinu ili večeru u mnogim domaćinstvima. Ipak, nakon sedam dana bez jogurta, organizam može pokazati određene promene, koje se razlikuju od osobe do osobe.

Prvi dani bez jogurta i prve reakcije organizma

Tokom prvih 48 sati većina ljudi uglavnom ne primećuje značajne promene. Jogurt sadrži približno 4 grama laktoze na 100 grama, što je manje nego u mleku, jer su bakterije koje učestvuju u njegovoj proizvodnji već razgradile deo mlečnog šećera.

Zbog toga izbacivanje jogurta kod većine ljudi ne izaziva nagle ili velike promene. Međutim, oko trećeg ili četvrtog dana neki mogu primetiti da im je stomak ujutru manje nadut, ravniji i da nema osećaja blage težine nakon jutarnje kafe.

Promene u stomaku mogu biti među prvima koje se primete

Nadutost je jedan od najčešćih znakova koji ljudi uočavaju, jer se lako primeti kroz osećaj u telu, ali i po odeći. Kod osoba koje imaju smanjenu aktivnost enzima laktaze, laktoza koja se ne svari u potpunosti dolazi do debelog creva, gde je bakterije razgrađuju i pritom stvaraju gasove.

Podaci pokazuju da mnogi ljudi mogu bez poteškoća da podnesu do 12 grama laktoze u jednom obroku, što približno odgovara količini koja se nalazi u velikoj šolji mleka. Kada se jogurt izbaci iz ishrane, unos laktoze se smanjuje na nulu, pa kod nekih ljudi može doći do smanjenja stvaranja gasova.

Zanimljivo je da živi jogurt sa aktivnim kulturama može pomoći u razgradnji laktoze i tokom prolaska kroz creva.

Prema pregledu objavljenom u časopisu Nutrients, istraživanja o laktoznoj netoleranciji i podnošljivosti mlečnih proizvoda pokazuju da fermentisani proizvodi uglavnom lakše prijaju organizmu nego sveže mleko. Zbog toga se veliki broj ljudi nakon nedelju dana bez jogurta zapravo ne oseća značajno drugačije.

Promene se razlikuju od osobe do osobe

Kod nekih ljudi nakon pauze može doći do mirnije probave, dok se kod drugih može javiti suprotan efekat, poput tvrđe ili ređe stolice. Razlog je jednostavan: jogurt obezbeđuje organizmu vodu, kalcijum i korisne bakterije, a uklanjanje sve tri komponente istovremeno može uticati na rad creva.

Jedna šolja jogurta sadrži oko 300 miligrama kalcijuma, što predstavlja gotovo trećinu dnevnih potreba odrasle osobe. Ako se taj unos ne nadoknadi namirnicama poput tvrdih sireva, kajmaka, sardina ili zelenog lisnatog povrća, tokom nedelje može nastati manjak.

Najveći izazov često nije sama laktoza, već dodatni šećer. Voćni jogurti koji se prodaju u prodavnicama neretko sadrže između 12 i 15 grama šećera po čašici, što može biti više nego u pojedinim čokoladnim poslasticama.

Kada se neko nakon izbacivanja jogurta tokom sedam dana oseća bolje, razlog ponekad nije uklanjanje mlečnog proizvoda, već smanjenje količine dodatog šećera koji je ranije unosio svakodnevno.

Da li je potrebno potpuno izbaciti jogurt?

Ne nužno. Sedmodnevna pauza može poslužiti kao mali test kojim se proverava da li organizam reaguje na ovu namirnicu. Ako se nadutost smanji, moguće je postepeno vratiti manje količine kiselog mleka ili čvrstog jogurta i pratiti reakciju tela.

Bolje je konzumirati jogurt uz obrok nego na prazan stomak, jer se tada laktoza sporije oslobađa tokom varenja. Ukoliko se javljaju dugotrajna nadutost, bolovi u stomaku ili nagli gubitak telesne težine, preporučljivo je obratiti se lekaru, jer slične simptome mogu izazvati i druga stanja poput celijakije ili sindroma iritabilnog creva.

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