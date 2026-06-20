Crvena bobica veličine zrna grožđa sadrži više vitamina C nego pomorandža iste mase. Zbog svojih lekovitih svojstava ova biljka je poznata u narodu već vekovima, a izreka zdrav ko dren nije nastala bez razloga. Iako je skromnog izgleda i često u senci popularnijih voćki kao što su malina i borovnica, dren po sadržaju minerala nadmašuje mnoge od njih.

Zašto se kaže zdrav ko dren

Dren je bogat taninima, pektinom i raznim organskim kiselinama. Pored toga, sadrži i značajne količine minerala kao što su kalijum, cink, magnezijum, bakar, kalcijum i gvožđe. Ovi minerali su u plodu prisutni u visokoj koncentraciji u poređenju sa većinom drugog voća koje se smatra zdravim. Zbog toga mala količina drenjina može imati nutritivnu vrednost kao znatno veća porcija drugih bobica.

Koje su blagodeti drena za organizam

U narodnoj medicini dren se najčešće povezuje sa poboljšanjem varenja. Smatra se da može pomoći kod proliva i iritacije creva jer tanini imaju adstringentno dejstvo na sluzokožu. Tradicionalno se koristi i kod tegoba poput hemoroida, upale grla, anemije i povišenog nivoa šećera u krvi. Takođe se primenjuje kao podrška kod problema sa jetrom i bubrezima.

Naučna istraživanja daju oprezne ali pozitivne rezultate. Antocijani, prirodni pigmenti koji daju crvenu boju plodu, imaju snažna antioksidativna svojstva. Prema pregledima objavljenim u časopisu Nutrients, ovi spojevi iz drena mogu imati povoljan uticaj na srce, mozak, bubrege i jetru. Ipak, to su rezultati istraživanja, a ne zvanične medicinske preporuke, pa se dren treba posmatrati kao dodatak ishrani, a ne kao zamena za terapiju.

Koliko vitamina C ima dren

U istoj količini dren sadrži više vitamina C nego pomorandža. Pored toga, bogat je mineralima i organskim kiselinama, zbog čega se ubraja među nutritivno najvrednije domaće voćke za jačanje imuniteta.