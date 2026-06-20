Crvena bobica veličine zrna grožđa sadrži više vitamina C nego pomorandža iste mase. Zbog svojih lekovitih svojstava ova biljka je poznata u narodu već vekovima, a izreka zdrav ko dren nije nastala bez razloga. Iako je skromnog izgleda i često u senci popularnijih voćki kao što su malina i borovnica, dren po sadržaju minerala nadmašuje mnoge od njih.

Zašto se kaže zdrav ko dren

Dren je bogat taninima, pektinom i raznim organskim kiselinama. Pored toga, sadrži i značajne količine minerala kao što su kalijum, cink, magnezijum, bakar, kalcijum i gvožđe. Ovi minerali su u plodu prisutni u visokoj koncentraciji u poređenju sa većinom drugog voća koje se smatra zdravim. Zbog toga mala količina drenjina može imati nutritivnu vrednost kao znatno veća porcija drugih bobica.

Koje su blagodeti drena za organizam

U narodnoj medicini dren se najčešće povezuje sa poboljšanjem varenja. Smatra se da može pomoći kod proliva i iritacije creva jer tanini imaju adstringentno dejstvo na sluzokožu. Tradicionalno se koristi i kod tegoba poput hemoroida, upale grla, anemije i povišenog nivoa šećera u krvi. Takođe se primenjuje kao podrška kod problema sa jetrom i bubrezima.

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Naučna istraživanja daju oprezne ali pozitivne rezultate. Antocijani, prirodni pigmenti koji daju crvenu boju plodu, imaju snažna antioksidativna svojstva. Prema pregledima objavljenim u časopisu Nutrients, ovi spojevi iz drena mogu imati povoljan uticaj na srce, mozak, bubrege i jetru. Ipak, to su rezultati istraživanja, a ne zvanične medicinske preporuke, pa se dren treba posmatrati kao dodatak ishrani, a ne kao zamena za terapiju.

Koliko vitamina C ima dren

U istoj količini dren sadrži više vitamina C nego pomorandža. Pored toga, bogat je mineralima i organskim kiselinama, zbog čega se ubraja među nutritivno najvrednije domaće voćke za jačanje imuniteta.

Sok od drena koji se pravi bez kuvanja

Najjednostavniji način da se iskoriste blagodeti drena jeste priprema hladnog soka. Potreban je kilogram samlevenog ploda, dva litra vode i šećer po ukusu. Samleveni dren se prelije vodom i zasladi kako bi se ublažila njegova opora i blago gorkasta aroma. Ostavlja se da stoji dvadeset četiri sata, zatim se procedi i pije rashlađen.

Čaj od drena za grlo i creva

Za pripremu čaja koristi se oko deset grama suvog cveta, lista ili ploda i dva decilitra vode. Biljka se prelije vodom i zagreva do ključanja. Nakon toga se temperatura smanji i ostavi da lagano vri još minut do dva. Sklanja se sa ringle, poklopi i ostavi da odstoji oko dvadeset minuta. Potom se procedi i pije topao, jer tada najviše prija grlu.

 